VIDEO: Nízká hladina Amazonky odhalila rytiny lidských tváří staré 2 000 let

„V této oblasti jsme našli důkazy o osídlení předkolumbovskými skupinami. Tuto archeologickou oblast klasifikujeme jako velmi významnou kvůli různorodosti nalezeného materiálu,“ říká archeolog Jaime de Santana Oliveira.

O některých rytinách už vědci věděli z minulých období sucha. Významný pokles hladiny jich teď odhalil mnohem víc. Mělo by to mimo jiné napomoct k bližšímu určení jejich stáří. Archeologové ale na místě nenašli jenom obrazy lidských tváří. Jednomu místu dominují hladké zářezy do kamene. Podle výzkumníků si tam původní obyvatelé brousili své zbraně, a to dlouho předtím, než do této oblasti dorazili první Evropané.