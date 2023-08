Jak zachránit ohroženou řeku? Prohlásit ji za živoucí bytost s právy

Na březích řeky Komi Memem je stále rušno: ženy sestupují z vesnice Laje Velho po nábřeží s umyvadly na praní oděvů, zatímco muži se vydávají v malých kánoích na lovecké a rybářské výpravy. Na konci dne přichází řada na děti, aby se ponořily do čajově zbarvených vod.

Na mapách, jež nejsou určeny domorodcům, se řeka jmenuje Laje. Je životně důležitá pro Oro Waram, jednu ze šesti podskupin národa Wari, který západní Amazonii obývá již po staletí. Odvěký vztah je však stále více ohrožen. Rozšiřování pěstování sóji a pastvin zasahuje do jejich půdy, zatímco zloději půdy podporují nezákonné odlesňování.

Aby se ochránili, uchylují se Wariové k nové strategii: k zákonu bílého muže. Obec Guajara-Mirim přijala průlomový zákon navržený domorodým radním, který označuje řeku Komi Memem a její přítoky za živé entity s právy, od zachování přirozeného toku až po ochranu okolních lesů.

„Dále se organizujeme, abychom se bránili vetřelcům. Nemůžeme bojovat šípy, musíme použít zákony. Je tu ještě mnoho dalších generací, takže starší chrání vodu. Neznečišťujeme ji a nekácíme stromy, které ji obklopují. Je to pro nás živá bytost,“ říká Francisco Oro Waram, který zákon navrhl.

Zákon přichází v době, kdy se v úterý a ve středu v Brazílii scházejí zástupci osmi jihoamerických vlád, aby diskutovali o způsobech ochrany amazonského deštného pralesa, které by pomohly odvrátit klimatické změny a ochránily původní obyvatelstvo.

Oro Waram, povoláním učitel, žije se svou rodinou ve vesnici Laje Velho. Cesta autem do do centra Guajara-Mirim trvá 40 minut a vede po převážně zpevněné silnici obklopené pastvinami. Těsně před vjezdem do vesnice připravují těžké stroje půdu pro pěstování sóji, která v celé této části Amazonie ve státě Rondonia rychle nahrazuje chov dobytka.

Wariové skoro nepřežili Wariové žili samostatně až do přelomu 50. a 60. let 20. století a jsou nejpočetnější skupinou čapakurštiny, izolované jazykové rodiny. V prvních letech po kontaktu s cizinci zemřeli tři z pěti Wariů na zavlečené nemoci a jejich počet se snížil na pouhých 400 lidí. Podle antropoložky Beth Conklinové z Vanderbiltovy univerzity, která s nimi pracuje již téměř čtyři desetiletí, se od té doby jejich populace zdesetinásobila, ale obývají méně než třetinu svého původního území. „Wariové si cení své kosmologie a rituálů. A vše se soustřeďuje na podporu lidského vzkvétání ve vztazích s ne-lidmi, s širším světem a blahobytem svého lidu. Zákon o řece je aktualizací těchto velmi tradičních sociálních, biologických a ekologických hodnot, které jsou středem kultury Wari, v 21. století,“ míní Conklinová.

Když se podíváte na satelitní snímky domorodé země Igarapé Lage, uvidíte zelený obdélník uprostřed odlesňování. Právě zde leží Laje Velho. V uplynulých desetiletích vytvořila federální vláda šest nesouvislých domorodých území. Jedno z nich, Rio Negro Ocaia, čeká na schválení rozšířených hranic stanovených antropologickou studií před 15 lety federální vládou.

Rozšiřování pěstování sóji, jejíž plodiny jsou silně závislé na pesticidech, představuje pro řeku Komi Memem významnou hrozbu. Není však jedinou. Na horním toku řeky Laje Velho brání invaze zlodějů půdy obyvatelům kmene Wari v přístupu k jejich základním rybářským revírům.

Prameny řeky se navíc nacházejí v blízkosti státního parku Guajará-Mirim, bývalého území Wariů. Přestože se jedná o chráněnou oblast, byla v posledních letech ve velkém rozsahu napadena a odlesněna zloději půdy.

Místo toho, aby je vystěhoval, podepsal guvernér státu Marcos Rocha, spojenec krajně pravicového bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, v roce 2021 zákon, který zmenšil hranice parku a legalizoval zábor půdy. Soudní příkaz následně tento zákon zrušil, ale invaze a odlesňování se nezastavily.

V únoru 2022 se voda v řece čajové barvy změnila na bahnitě červenou. „Nikdy v životě jsem to neviděl,“ neskrývá své zděšení osmačtyřicetiletý Oro Waram, který z této epizody viní rozbujelé nezákonné odlesňování. Tvrdí, že kvůli znečištění z chovů dobytka a pěstování sóji už jeho vesnice nepije vodu přímo z řeky, jak to dělali jejich předkové. Místo toho se spoléhají na artézské studny.

Někdy je ohrožení velmi přímé. V červnu vtrhlo do vesnice Linha 26 asi šedesát ozbrojených mužů a vyhnali její obyvatele. Wariové se vrátili až poté, co se do lokality vydala federální policie a znovu ji obsadila.

„Dřevorubci vnikli na území domorodců a rozdělili si je,“ říká Gilmar Oro Nao, viceprezident sdružení Oro Wari. „Ohrožují potravinovou bezpečnost. Naši příbuzní nemají kde lovit ryby, brazilské ořechy byly vykáceny. Dnes nemají odkud čerpat prostředky na přežití.“

Oro Nao uvedl, že Wariové nedůvěřují místním zaměstnancům Národní indiánské nadace (Funai). Podle něj panuje všeobecné podezření, že spolupracují s nelegálními těžaři dřeva a zloději půdy. Agentura AP zaslala nadaci e-maily, ale nedostala žádnou odpověď. Federální prokuratura, do jejíž kompetence patří dohled nad právy původních obyvatel, uvedla, že zahájila vyšetřování útoků a situaci monitoruje.

Wariové doufají, že nový zákon, který dává řece status osoby, pomůže řešit to, co považují za nečinnost Funai a federální prokuratury. Jeho hlavním ustanovením je zřízení výboru pro monitorování řeky s radou, v níž by byli zastoupeni domorodí i nedomorodí členové, včetně zástupce Federální univerzity Rondonia. Výbor bude každoročně vypracovávat zprávu o stavu řeky a navrhovat opatření k zajištění práv zajištěných novým zákonem.

V amazonské oblasti, kde se agrobyznys stal ekonomickou hnací silou, bylo pro mnohé překvapením, že zákon jednomyslně schválila rada města Guajara-Mirim, čtyřicetitisícového města, jehož více než 90 % území se nachází v chráněných oblastech.

„Se zákonem jsme velmi spokojeni. Zviditelnil naši obec a dává příklad ostatním městům a domorodým územím,“ říká starostka Raissa Paes Bento, která zákon podepsala. Podle ní je ochrana řeky Komi Memem důležitá i pro nedomorodé obyvatele, protože rybolov je hlavní ekonomickou činností a zdrojem potravy. „Musíme ji zachovat čistou.“