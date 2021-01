Lidé se ho ptají, jak to zvládá. On jen krčí rameny a s pobaveným úsměvem odpovídá: „Normálně.“

Pro Michala Šnajdra život s jednou paží normální je. A to i při výkonnostním sportu. S handicapem žije od svých dvou let. V té době mu diagnostikovali rakovinu kosti, která se rozšířila až do ramenního kloubu. Amputace celé pravé končetiny byla nevyhnutelná.