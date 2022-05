Kromě tance byly vaší vášní i motorky, že?

Vášeň je asi silné slovo. Byl to spíš přirozený vývoj kluka z vesnice. Adrenalin, který mě bavil. Vůně benzinu, reakce motoru na otočení plynu, to bylo opojné. Za nás nebyla horská kola. A favoritka? To nebylo ono! Motorka měla drapáky, mohl jsem s ní vyjíždět a sjíždět kopce. Navíc, kluk s motorkou. To bylo něco! Nicméně nijak jsem na tom nevisel, byla to moje záliba, která se doplňovala s tancováním.

Znám pokušitele, který našeptává: ‚Zabal to!‘