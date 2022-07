Místo kilometru jdeme do obchodu čtyři, směje se matka syna s Downovým syndromem

Co od sdílené péče jako pečující matka vlastně očekáváte?

Osobně bych za tu sdílenou péči bývala nesmírně vděčná hlavně před lety, protože naše zdravé děti se mě dnes ptají, proč jsme třeba nikdy nebyli na horách. A já jsem dceři musela vysvětlit, že s Markem (dnes osmnáctiletý syn paní Petákové se narodil s Downovým syndromem, pozn. red.) jsme to nebyli tehdy schopní zvládnout. Když si dneska představím, že by si mladšího Marka někdo o víkendu na dvě hodiny nebo půl dne někam vzal – na hřiště, na výlet, do kina nebo nějakou jinou aktivitu –, nevím, co bych za to bývala dala! Vždyť bych měla konečně čas na zdravé děti nebo bych si prostě doma aspoň něco udělala.

Člověk, který skončí školu a nemá práci ani sociální službu a nikam nedochází, žije v místnosti, kde má „televizi, ledničku a okno“. Nic víc v jeho životě není. Hana Petáková