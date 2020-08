Soud snížil trest matce za vyhození syna z okna na českobudějovickém sídlišti

Dítě pád z více než dvanáctimetrové výšky nepřežilo, žena dopadla na keře před domem a utrpěla těžké zranění, z něhož se již zotavila.

Ženu ke středečnímu soudu doprovodila vězeňská služba. Cestu do soudní síně probrečela. Na líčení se dostavila i její rodina, včetně matky a otce. Předseda senátu Jiří Lněnička na začátku zopakoval obžalobu.

„Nejprve vyhodila hlavou dolů syna a poté sama skočila,“ stojí v ní.

U soudu byly stručně zmíněny i výpovědi svědků a závěry soudních znalců.

„Psychiatr neshledal žádnou duševní ani psychickou poruchu. Podle psychologa byla žena v afektu, nicméně měla v době činu zachovalé rozpoznávací schopnosti. Podle posudku se mohlo jednat o pomstu otci dítěte,“ stojí ve znaleckých posudcích.

Nechci uvěřit, že tady syn není, řekla žena

Obhájci obžalované požadovali zproštění obžaloby a propuštění z vazby. Ještě před verdiktem promluvila před soudem i sama obžalovaná. Za silného vzlykání pronesla, že syn si zasloužil lepší mámu. Většinu času mluvila o neshodách s partnerem.

„Když jsem čekala syna, chtěli jsme být s partnerem jako rodina. Byli jsme zamilovaní. Když se syn narodil, bylo to nejlepší, co mě v životě potkalo. Byl neuvěřitelně hodný, málokdy plakal. Každý den se naučil něco nového,“ uvedla obžalovaná.

Přiznala, že byla psychicky na dně. „Měla jsem pochybnosti o partnerovi, ale měli jsme nádherného chlapečka. Jako matka jsem byla hrozná,“ doplnila žena, která se k samotné tragické události vůbec nevyjádřila.

Na závěr své řeči pouze dodala: „Nechci uvěřit, že tady syn není. Nevěřím tomu.“

Vyhodit dítě není jako vyhodit knihu, uvedla sestra

U soudu rovněž promluvila matka obžalované. „Byla jsem přesvědčena, že když někoho odsoudí, tak musí mít jistotu, že je vinen. V případě mé dcery nejsem přesvědčená, že to bylo prokázáno. Dcera tam umírala jako náš malý vnuk. Dříve byla plná elánu, měla chuť do života. Plánovala si novou budoucnost s malým synem. Chtěla si najít vlastní pronájem, měla už všechno promyšlené. Neměla žádný důvod to udělat. Celá rodina nechápe, proč by to měla dělat jako pomstu. Měla děti ráda. Dokonce kdysi vedla kroužek pro děti. Prosím vážený soud, aby tohle všechno zvážil,“ vzlykala.

Před soudem promluvili i další příbuzní. Ti rovněž o obžalované řekli, že je slušná a takový čin by nedokázala spáchat.

„V případu je tolik nejasností. Chybí přímě důkazy a jsou v něm jen samé spekulace. Její bývalý partner (otec dítěte, pozn. red.) sestře psal z falešného profilu a pořád se ji snažil v průběhu vyšetřování kontaktovat. Plánování vraždy a sebevraždy považuji za nepravděpodobné. Vyhození dítěte z okna není jako vyhození knihy,“ řekla sestra obžalované se slzami v očích.

Předseda senátu však řekl, že další dokazování se již nenabízí.

„Důkazy jednoznačně vylučují jiný záměr, že by se poškozený dostal z okna jinak, než že ho hodila obžalovaná. V pokoji nebyly stopy zápasu, že by někdo obžalovanou vyhodil z okna,“ uvedl Lněnička.

Podle senátu je jedno, zda žena nejdříve vyhodila syna a až pak za ním skočila, nebo jestli skočila s ním v náručí.

Soud tak příbuzní přesvědčili jen ke snížení trestu. „Máme za to, že trest 17,5 let je nepřiměřeně přísný. Proto jsme volili trest blíže ke spodní hranici trestní sazby, která je 15 let,“ řekl Lněnička.

Soud navíc snížil i odškodnění za nemajetkovou újmu. Otec dítěte má dostat od obžalované 800 tisíc korun a rodiče otce po 400 tisících.

Obžalovaná již může pouze podat dovolání.