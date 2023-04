Sdílené služby mohou pomoct s dopravními zácpami, věří v Budějovicích

S Tiborem Vargou přistupuji k červenému elektroskútru společnosti GoDrive. Vysvětluje mi pravidla bezpečnosti jeho použití. Přes mobilní telefon odemyká motocyklový kufr se dvěma přilbami a pomocí tlačítka startuje. Usedám za řídítka a zcela v tichosti nabírám až padesátikilometrovou rychlost.

„Pokud se sdílená mobilita uchopí správně, je možné ve spojení s MHD, chůzí a cyklodopravou efektivně zvládnout i zdánlivě neřešitelné problémy budějovické dopravy,“ shrnul Ondřej Zenkl, dopravní inženýr a jeden ze zakladatelů společnosti GoDrive, která od roku 2017 v Budějovicích provozuje svou carsharingovou službu.

„Je však potřeba v první řadě odnaučit lidi vnímat auta jako jediný možný způsob dopravy. Jedině tak můžeme Budějovice přiblížit městům v zahraničí a posunout se směrem k udržitelné dopravní situaci,“ navrhl.

Sdílená doprava v Budějovicích: GoDrive: auta a elektoro skútry

Bolt: elektrické koloběžky

Lime: elektrické koloběžky a kola

Rekola: jízdní kola

Zástupci města jsou této možnosti sice naklonění, zároveň se ale obávají možných komplikací. Navíc upozorňují, že každá z těchto služeb klade na město jiné nároky a přináší různé problémy. Proto je nutné je posuzovat odděleně.

„Nejmenší problém je se sdílenými auty a elektroskútry. Ty fungují zcela samostatně, využívají je jen držitelé řidičského průkazu a parkují na standardních parkovacích místech. Kola sice musí parkovat na veřejných místech, kde mohou občas překážet, v provozu ale nevadí. Tam jsou největším problémem koloběžky, které mají mnoho nezodpovědných uživatelů,“ řekl náměstek primátorky Jaromír Bureš.

Aplikace má i test střízlivosti

Toho si pak všímá i společnost Bolt, která v krajském městě sdílené koloběžky nabízí. Nebezpečnému chování se proto snaží zabránit řadou opatření. Mezi uživateli tak například šíří osvětu pomocí mobilní aplikace, která jezdce informuje o správném a bezpečném způsobu ježdění a parkování. Všem navíc doporučuje nosit helmu a poučí je o tom, že koloběžka patří do cyklopruhu nebo na krajnici, nikoliv na chodník.

„Naše stroje navíc mají řadu bezpečnostních funkcí. Jsou schopné rozpoznat nebezpečnou jízdu ve dvou lidech a nejnovější model je vybavený systémem prevence smykového brzdění. V některých městech aplikace obsahuje dokonce test střízlivosti, který je povinný o víkendu přes noc v lokalitách s aktivním nočním životem,“ popsala již dříve Krahulcová.

Náměstek Bureš doplnil, že se zástupci všech těchto firem se pravidelně schází a diskutují podmínky další spolupráce tak, aby život ve městě co nejméně zatěžovala a přinášela jeho obyvatelům hlavně užitek.

„Tlačíme společnosti například do navýšení počtu zaměstnanců ve městě, kteří by kontrolovali provoz a parkování sdílených strojů,“ uvedl Bureš.

Firmy město také seznamují s řadou analýz, jež dokazují pozitivní dopad sdílených služeb na městský život. Například dle společnosti GoDrive by pro rozpočty většiny rodin bylo výhodnější vlastnit pouze jeden automobil a ten druhý, který nyní rodiny často využívají jen zřídka, si v případě nutnosti vypůjčit.

„Snížením počtu aut v domácnosti navíc výrazně klesne počet nutných parkovacích stání, kterých je nejen v Budějovicích nedostatek,“ přiblížil provozní ředitel firmy GoDrive Tibor Varga.

S tím částečně souhlasí i vedení města, i když nevěří, že takové řešení vše spasí. Podle radních musí začlenění sdílených prostředků pokračovat zároveň s dokončením důležitých dopravních staveb ve městě i jeho blízkosti.

„Nyní proto není aktuální varianta začlenění sdílených služeb do městské hromadné dopravy. Ale mohu potvrdit, že je to něco, čím se zabýváme, a s několika společnostmi jsme předběžně debatovali o možné bližší spolupráci. Do ní by se zapojilo i město,“ sdělil náměstek Bureš.

I on však připustil, že osud sdílených dopravních prostředků závisí hlavně na tom, zda je lidé dokážou začlenit do svých životů a naučí se je používat zodpovědně.

Připomněl pak také informaci, že nově založená rada pro metropolitní rozvoj krajského města se chce zaměřit na rozvoj a popularizaci vlakové dopravy. Ta je podle náměstka velice podhodnocená, a to i přesto, že by mohla výrazně zklidnit dopravu ve městě a lidem ušetřit hodně času stráveného na cestě.