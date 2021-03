První jarní noc byla někde rekordní. Na Kvildě měli minus 24,6 stupně

„Když se podíváme na stanice, které měří třicet a více let, aby to mělo vypovídající hodnotu, tak těch máme 153. Na 25 z nich padl rekord pro 21. březen, takže na 16 procentech padl rekord,“ řekla iDNES.cz Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu.

I průměr všech stanic, které měří a které se nachází ve výškách pod 600 metrů nad mořem, byl minus 6,4 stupně Celsia. Obvyklá minima pro druhou polovina března bývají kolem nuly.

„Byla to opravdu výrazně chladná noc,“ podotkla Valachová.

Největší zima byla na Šumavě, na stanici Kvilda- Perla- Jezerní Slať bylo minus 24,6 stupňů. Touto hodnotou byla překonána hodnota z roku 2006. Původní rekord byl minus 19,5 stupně.

Na Rokytské Slati bylo minus 24,1, na Březníku minus 23,4, Pohoří na Šumavě hlásilo minus 22,9 stupňů.

Rekordně mrazivá noc byla například i ve Zlínském kraji. Na stanici Velké Karlovice, které mají výšku 518 metrů nad mořem, naměřili meteorologové minus 15,6 stupně. Na Horní Bečvě bylo minus 12,6 stupně.

„Co může být zajímavé, je i to, že nejvyšší nejnižší teplota za celou noc byla na stanici Ústí nad Labem- Vaňov, kde měli přesně nulu. Takže všude bylo tuto noc pod nulou,“ uvedla Valachová.

Další noci by podle předpovědi počasí neměly být takto mrazivé. V noci na pondělí by teploty měly klesnout jen lehce pod nulu. „V dalších nocí by mrazy měly polevit, vypadá to, že tato noc byla opravdu nejchladnější v tomto období. Ale záleží samozřejmě na tom, že když se někde protrhá oblačnost, tak teplota může klesat níže, ale celorepublikově toto ráno bylo nejchladnější,“ dodala meteoroložka.