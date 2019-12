Recidivista vykradl skoro každý den auto, sebral i hodinky za 150 tisíc

Sérii zahájil muž z Tachovska 11. října. Pak chodil krást téměř každý den. Policisté ho zadrželi 16. prosince. Vozy si vybíral především v Českých Budějovicích, ale párkrát vyrazil na Dobrou Vodu.

„Kriminalisté ve spolupráci s policisty z českobudějovických obvodních oddělení na této sérii pracovali. Díky tomu, že se jim na místech činu podařilo zajistit řadu stop, v krátké době pachatele ustanovili a zadrželi,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Třicetiletého muže poté obvinili ze tří trestných činů - krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Stíhán je vazebně. V minulosti byl už dvanáctkrát soudně trestaný. Letos v lednu opustil brány věznice, kde si odpykal trest za majetkovou trestnou činnost.

„Vozidla vykrádal na nejrůznějších místech krajského města, vybíral si především osobní auta různých značek, ale v několika případech šlo i o nákladní automobily,“ uvedla mluvčí.

Zloděj vždy použil kámen, aby se okénkem se dostal dovnitř a tam pak ukradl vše, co mohl dále zpeněžit - mobilní telefony, rybářské vybavení, navigaci, palubní kameru, dětský podsedák, oblečení, osobní doklady poškozených, notebook s vybavením či platební kartu.

Nejhodnotnější lup, který si odnesl, byly značkové pánské náramkové hodinky v hodnotě 150 tisíc korun. Ne vždy byl ale úspěšný, mnohokrát se stalo, že se do vozidla vloupal, ale nenašel v něm nic, co by se mu hodilo.

„Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše bezmála 325 tisíc korun. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Kriminalisté na případu i nadále pracují,“ uzavřela Schwarzová.