Oprava písecké lávky za 40 milionů korun odstaví hospodu od zákazníků

Tohle místo patří k oblíbeným cílům výletů místních i turistů. Městský ostrov v Písku láká zvláště v letních měsících k posezení nedaleko centra města u řeky ve stínu stromů. Kromě restaurace s venkovní zahrádkou je navíc ideálním místem také pro děti. Pro ty jsou připravena dvě hřiště.

Jenže železobetonová lávka vedoucí k ostrovu dosluhuje. Je z roku 1929 a naposledy ji rekonstruovali skoro před dvaceti lety. Nutně tedy potřebuje rozsáhlou opravu. Město se proto rozhodlo její stav vylepšit ještě před letní sezonou.

Práce na lávce by měly trvat od února do května a v této době bude zcela uzavřená i restaurace na ostrově bez ohledu na situaci v souvislosti s koronavirem.

„Při rekonstrukci bude zamezený provoz na lávce z obou stran. Bude i nadzvednutá heverem, protože se budou opravovat a čistit ložiska, případně pilíře. Na lávce jsou také přípojky, kanalizace, vodovod, proto restaurace nemůže v žádném případě fungovat,“ zdůraznila místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) na lednovém jednání zastupitelstva.

Nechci propustit schopné lidi, říká Polodna

Hovořila o tom s ohledem na provozovatele restaurace a finanční kompenzace po dobu uzavření lávky. Představitelé města se s podnikatelem Michalem Polodnou několikrát sešli už loni, aby se domluvili na částce.

„Na kompenzaci není žádný právní nárok. Pokud musíme opravit lávku, která je ve špatném stavu i z důvodu bezpečnosti, tak my nemusíme nic vyplácet. Je to ale podpora podnikání. Volali jsme před několika lety po tom, aby ostrov fungoval i v zimě, restaurace se velmi dobře osvědčila. I proto jsme přistoupili k tomuto kroku,“ vysvětlila Trambová.

Navrhovala podnikateli náhradu ve výši 263 tisíc korun měsíčně po dobu znemožnění provozu Restaurace Ostrov v době uzavření lávky. Hospoda je městským majetkem.

„Částka se odvíjela od toho, kolik má podnik zaměstnanců a jsou k tomu proplácené náklady na mzdy a ušlý zisk. Pokud bude provoz znemožněný stále i kvůli pandemii, bude částka krácená, nebo nebude za určité časové období vyplácená,“ upozornila Petra Trambová.

Michal Polodna zaměstnává v restauraci osm lidí. „Na ostrově jsem tři roky, buduji si tam svůj tým, není úplně jednoduché propustit schopné lidi. Mým jediným cílem jsou kompenzace pro výplaty zaměstnanců, které si chci nechat a připravit se na novou sezonu, až se otevře lávka. Není nic jednoduchého najít kvalitní pracovníky,“ podotkl Polodna s tím, že se nechce obohacovat na úkor města.

„Ale ze zisku žiju já, moje rodina, děti, mám různé hypotéky a už nevím, kam sáhnout. Loni jsme měli šest měsíců zavřeno. Investoval jsem do objektu skoro čtyři miliony korun, aby vypadal, jako vypadá, a město Písek se nemuselo stydět, když tam přijdou turisté,“ naznačil Michal Polodna.

Nabídnou mu jiný prostor

Zastupitelé řešili otázku, jak se zachovat v případě, kdy se uzavření restaurace bude sbíhat s celostátními opatřeními proti covidu.

„Pak by měl pan Polodna dostat jen tolik, kolik mu prokazatelně ušlo z rekonstrukce lávky a ani korunu z toho, co mu ušlo kvůli celostátním opatřením, to by mu měl kompenzovat stát,“ upozornil za majetkoprávní komisi Karel Vodička (KSČM).

Představitelé města se nakonec rozhodli pro řešení, které navrhl pirát Martin Brož. Pronajmout Michalu Polodnovi po dobu uzavírky lávky náhradní městský objekt k dočasnému provozu restaurace. Když se však už podnikatel zabydlel a investoval jinde, není to pro něj zrovna komfortní nabídka.

Současně jsou mu zastupitelé připraveni po ukončení rekonstrukce uhradit rozdíl mezi požadovanou kompenzací a čerpanými prostředky ze státní podpory.

Celkově bude stát rekonstrukce lávky 40 milionů korun. „V současnosti je na konstrukci možné pozorovat několik druhů závad, které jsou způsobené trvalou přítomností vody. Na podpěrách je patrné narušení konstrukce v důsledku působení mrazu,“ uvedla mluvčí Písku Petra Měšťanová.

Oprava počítá s novou protikorozní ochranou, novými prvky, jež nahradí ty zeslabené korozí, i repasováním ložisek. Rekonstrukce čeká rovněž spodní stavbu a kamenný obklad pilířů. „Nové budou fošny mostovky a také zábradlí v okolí lávek. Součástí prací bude i přeložení a ochrana současných inženýrských sítí,“ sdělila mluvčí.