V Českých Budějovicích zahájili očkování bez registrace, tvořily se fronty

Na výstavišti, kde pokračuje i Očkocentrum pro objednané, se původně mělo začít očkovat od 9 hodin. Už půlhodiny před tím tam však čekaly zhruba tři desítky lidí, pracovnice centra proto vpustily zájemce dovnitř dřív.

Pro první den je připravených 500 vakcín společnosti Johnson & Johnson. Pokud by jich bylo málo, může se centrum dozásobit.

Ve středu se bude očkovat od 9 do 19 hodin, v pátek pak od 15 do 19 hodin a v sobotu znovu od 9 do 19 hodin. Další dny se uvidí podle zájmu.



„Jedna dávka mi stačí. Jsem tu proto, abych mohl chodit za zábavou. Včera jsem čekal šest hodin u zubaře, tohle snadno zvládnu,“ uvedl ve frontě čekající 64letý František Holý z Borku u Budějovic.



Zájemci o očkování mohou dorazit pouze s občankou a průkazem pojištěnce. „Upozorňujeme, že očkování bez registrace se netýká samoplátců a osob do 18 let věku,“ doplnil mluvčí krajského úřadu David Hocke.



„Očkocentrum je dobře umístěné. Byla to nejlepší a nejjednodušší varianta. Využíváme stávající možnosti a personál. Udělali jsme pro neregistrované speciální vchod,“ popsal krajský očkovací koordinátor Petr Studenovský.

Očkovací centra jsou v útlumu

Po vakcinaci první dávkou proti covidu je v současné době 62 procent Jihočechů a zájem lidí pomalu slábne. Kraj proto začíná plánovat postupný útlum očkovacích center a jejich přesun do nemocnic.

V Českém Krumlově provoz Očkocentra utlumili minulý týden. „Dál pokračujeme v areálu nemocnice v novém pavilonu B. Máme volnou ambulanci v patře, kde sídlí dětské oddělení. Počítáme s provozem ve středu a čtvrtek dopoledne a pružně dobu upravíme podle zájmu,“ plánoval ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň.

Dodal, že výhodou nového místa je právě sousedství s dětským oddělením. Díky němu snadno splňují podmínku očkování dětí pod dohledem pediatrů.



Lékaři denně naočkují v ambulanci zhruba 300 lidí. „Tomu odpovídá i současný zájem, takže nemá smysl udržovat Očko, protože kapacitně nenaplní ani jeden den,“ uvedl Remeň.

Středy jsou v Krumlově vyčleněné pro druhé dávky. „Ale překvapivě pozorujeme zájem i o první. Každý týden se před závorou objeví zhruba 200 až 300 lidí,“ srovnává Remeň.

Lidé dostali informaci o tom, že pro druhou dávku musí vyrazit jinam už při vakcinaci v Očku. Na tento fakt je upozorní ještě SMS zpráva.

Na ukončení provozu se pomalu připravuje i centrum v Jindřichově Hradci. „Máme zatím jen předběžný pracovní termín stanovený na 13. srpna,“ sdělil Studenovský. Následně se bude očkovat tam, kde začínali, na urologické ambulanci.

„Kapacita se bude pohybovat maximálně kolem 250 lidí denně. Pomůžeme si možná trochu tím, že by v některých dnech očkoval děti primář dětského oddělení,“ doplnil ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský.

Právě v počtu naočkovaných dětí drží mezi kraji v republice prvenství ten Jihočeský. „Je jich 12,2 procenta a bude jich podle mě ještě víc. Teď si lidé užívají dovolené, tábory. Čekáme, že na konci srpna nebo začátkem září se ještě řada rodičů rozhodne pro očkování dětí,“ řekl Studenovský.

Kraj s utlumováním čeká ještě právě na vývoj situace na začátku školního roku. „Očkujeme také ve firmách. Sledujeme i vývoj na celorepublikové úrovni a jsme připraveni udělat, co je třeba,“ podotkl Studenovský.

A na omezení provozu nebo jeho ukončení upozorňuje zájemce i písecké očkovací centrum. Lidé, kteří si vybrali toto místo, by se tak měli registrovat nejpozději do konce července. Provoz bude po letních prázdninách výrazně omezený či skončí.

„Zájemce jsme schopni naočkovat oběma dávkami vakcíny do čtyř týdnů od zaregistrování,“ ujistil primář oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek Pavel Malina. Dvě dávky tam dali 30 tisícům lidí, dalších šest tisíc dostane druhou do konce léta.

Hejtman Martin Kuba ještě zmínil, že bez rezervace termínu mohou lidé už delší dobu pro vakcínu ke svému praktickému lékaři.

„Pro zájemce bez rezervace na výstavišti jsme pak čekali na dodání jednorázových vakcín společnosti Johnson & Johnson,“ vysvětlil Kuba.