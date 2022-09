Dolní areál budějovické nemocnice přestaví na domov pro seniory a byty

Ambiciózní projekt představil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) s tím, že by měl výrazně pomoci s akutním nedostatkem lůžek pro seniory v krajském městě.

„Situace se dostala až tak daleko, že senioři se často dostanou do domovů jen díky známým. Čekací lhůty jsou nyní velmi dlouhé. Chybí nám tu hospicová lůžka a počítáme také s místy pro lidi s neurodegenerativními nemocemi,“ přiblížil plány Kuba.

Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se s přestavbou starého nemocničního areálu začít v roce 2024. V dolní polovině plánovaného komplexu, kde by měly stát čtyři nové domy s byty pro seniory, by se měli první klienti nastěhovat na jaře 2026.

Výstavba obou částí areálu má podle předběžných odhadů vyjít až na 1,7 miliardy korun, náklady by z části měly pokrýt dotace. Hejtmanství také plánuje se po komunálních volbách obrátit na nové vedení Budějovic s tím, že zařízení i byty bude sloužit hlavně obyvatelům města.

„Dohromady počítáme se 170 lůžky, což je obrovské posílení stávajících kapacit, které jsou žalostně malé. Z toho by minimálně stovka měla sloužit seniorům a zbytek by byl vyhrazený pro potřeby osob s Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou nebo pro pacienty s roztroušenou sklerózou,“ vysvětlil Kuba.

Zároveň dodal, že v horní části areálu, která se začne budovat nejdříve v roce 2025, budou bytové domy. „V tomto případě počítáme se 150 byty pro 350 lidí,“ doplnil.

Nalákají i lékaře a učitele

Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové (ODS) v Česku doposud žádné podobné zařízení nestojí. Výhodou má být prostupnost zařízení v případě, že se zdravotní stav seniora při pobytu zhorší.

„Navíc nyní nemáme kde umístit pacienty s neurodegenerativním onemocněním, kteří jsou mentálně v pořádku. Vnímám takové středisko jako nadčasový projekt,“ zamyslela se Kozlová.

Jako výhodu vidí rovněž to, že zařízení by mělo poskytnout několik lůžek i pro hospicovou péči.

„Ta v krajském městě zcela chybí. Jejich vybudování by mělo pro město obrovský přínos. Dlouhodobým problémem jsou také místa pro pacienty s Parkinsonovou chorobou či roztroušenou sklerózou. Ani pro ně nejsou vůbec žádná lůžka. V tomto ohledu bude kraj unikát,“ přidala.

O přínosu nového zařízení je přesvědčený také ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek, který v něm vidí ideální doplnění služeb nedaleké nemocnice.

„Něco takového ve městě potřebujeme. Budou tam různé stupně asistence pro klienty. Nebojím se ani nedostatku personálu. V posledních letech sledujeme výrazný nárůst zaměstnanců podobných profesí. Myslím si, že by neměl být problém je v tomto případě sehnat,“ uklidnil Šnorek.

Asi 150 nových bytů, které na stavbu domova pro seniory navážou, by mělo sloužit mimo jiné také příchozím lékařům či učitelům, jichž je v krajském městě výrazný nedostatek. „Nemůžeme je lákat na pokoje v ubytovnách, protože o podobné profese kraje svádějí boje. Dělají to i velké firmy, pokud chtějí sehnat kvalitní odborníky,“ dodal Kuba.

S plánovanou přestavbou dolního areálu nemocnice souhlasí i opoziční zastupitelé. Nicméně například Piráti kritizují to, že je s podobným záměrem předem nikdo neseznámil.

„Pokud koalice připravuje projekt takového rozsahu, měl by být projednaný na krajských výborech, kde se potkávají odborní zástupci celého zastupitelstva kraje. Ti pak mohou klást dotazy a připomínky v přípravné fázi,“ oponovala krajská zastupitelka Veronika Kovářová (Piráti).

Podle ní je podobné jednání hejtmana a krajského vedení pouze snahou posílit své strany před nadcházejícími komunálními volbami.

„Pan Kuba si zřejmě plete svou roli s pozicí volebního manažera svých kolegů z ODS. Vítáme zdravou politickou soutěž, ale využívání krajských peněz pro komunální kampaň v Budějovicích nám nepřijde ani etické, ani transparentní,“ uvedla Kovářová.