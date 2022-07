Bývalý internát Jitexu v Písku přestaví na domov pro seniory s vývařovnou

Ještě před několika měsíci zajišťoval bývalý internát společnosti Jitex v Sovově ulici v Písku přístřeší přibližně padesáti ukrajinským migrantům. Ti jsou však již přestěhovaní do několika městských i soukromých bytů a v místě jejich přechodného bydliště tak mohou dělníci zahájit práce, které budovu promění na moderní domov pro seniory.

„Nyní už máme vysoutěženého zhotovitele. Výstavba by měla začít 11. července,“ uvedl místostarosta Písku Petr Hladík (KDU-ČSL). Dělníky nejprve čeká odstranění zastaralých teplárenských technologií, které je potřeba vyměnit.

Veřejnou zakázku vyhrála společnost Strabag s rozpočtem okolo 180 milionů. Město by se na něm mělo podílet částkou 120 milionů. Zbylé peníze pak bude Písek čerpat od ministerstva práce a sociálních věcí a z Krajského investičního fondu. Výstavba objektu je naplánovaná na 22 měsíců a zástupci města věří, že v roce 2024 bude vše hotovo a domov se otevře pro seniory.

Po dokončení by měl dům s pečovatelskou službou nabízet 57 lůžek, o pacienty se bude starat nonstop 40 zaměstnanců. Nepřetržitý provoz bude v domově potřeba zejména proto, že většina jeho obyvatel bude mít sníženou soběstačnost.

Stavba je předražená, tvrdí opozice

Právě kombinace nízkého počtu lůžek a vysoké ceny projektu se však nezamlouvá některým z opozičních zastupitelů. „Přijde mi to přemrštěné. Když se to rozpočte, je to přibližně tři a půl milionu na lůžko. To můžeme dát každému seniorovi rovnou byt a osobního pečovatele,“ stěžoval si na jednání zastupitelstva Marek Anděl (Písek sobě).

Jeho argumenty však přijdou Hladíkovi mylné. „Je potřeba brát v úvahu, že zařízení bude určené primárně pro lidi třetí a čtvrté příspěvkové kategorie. Ti bývají většinou odkázáni na pomoc druhých, neboť mají výrazně snížené pohybné schopnosti a vyžadují speciální péči,“ vysvětlil Halík. Dodal, že stanovená cena projektu se netýká pouze ubytování, a cenu tak nelze přepočítávat na lůžka.

Součástí objektu bude i sociální, zdravotní a hygienické zázemí, které má jeho obyvatelům zaručit maximální pohodlí. To vše bude navíc doplněné o vývařovnu, která vyprodukuje až tisíc jídel denně.

„Nová vývařovna v domově důchodců by měla zastoupit písecké školní jídelny, kam v současné době chodí mnoho místních seniorů pro jídla. Pomůžeme tím jak školám, které na vaření pro seniory nemají dostatečné kapacity, tak i seniorům, kteří teď naleznou vše na jednom místě. Navíc bude jídelníček sestavovaný s ohledem na jejich specifické potřeby,“ doplnil Halík.

S jeho slovy souhlasí i Pavel Koc, ředitel základní školy J. K. Tyla, která pod záštitou města seniorům stravu poskytuje. „Je to pro nás doplňková činnost. Museli jsme kvůli tomu nabrat i nové lidi. V klasickém režimu bychom toho nebyli schopní,“ upřesnil. Aktuálně prý pro seniory připraví 450 obědů denně.

Ze školní kuchyně přejdou do domova seniorů

Vařit obědy pro důchodce je pro školu sice nepatrně ziskové, ale částka je to zanedbatelná a škola ji tolik postrádat nebude. Ředitel školy se tak nyní více než o peníze stará o osud zaměstnanců, které musel kvůli obědům pro seniory nabrat.

„Snažíme se s městem domluvit, aby lidé, kteří tady kvůli nové vývařovně skončí, mohli hned nastoupit v nové provozovně. Jsou to velice schopní pracovníci a jejich zkušenosti se jim tam určitě budou hodit,“ zdůraznil Koc.

Město s tím souhlasí a služeb školního personálu využilo již dříve. K plánování podoby nové kuchyně s jídelnou v domově důchodců byl přizvaný i Jaromír Tomeš, který vede jídelnu při ZŠ J. K. Tyla a má zkušenosti s vařením pro více lidí.

Když už se Písek do takto rozsáhlého projektu pouští, chce mít podle Hladíka i jistotu, že zařízení bude fungovat tak, jak město zamýšlelo. Na posledním jednání zastupitelé schválili, že město založí nový zapsaný ústav, jehož prostřednictvím ho povede.

„Město se nechce objektu jen tak vzdát a svěřit ho soukromníkovi. Chce si ho provozovat samo a k tomu by nám mělo sloužit založení této právnické osoby. Písku to dovolí sestavit si například správní radu a zadat parametry služeb a jejich cenu. Také nám to zaručí objektivní podmínky pro přijímání nových klientů,“ upřesnil Hladík.