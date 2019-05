Nábřeží u Vajgaru v Hradci se promění. Drnčící kostky nahradí asfalt

Na pohled krásné, ale nepraktické. Žulové dlažební kostky na vozovce v centru Jindřichova Hradce v kombinaci s koly projíždějících aut rezonují až na hranici snesitelnosti. Nocí se nese zvuk ještě více. I na náměstí Míru je jasně poznat, kdy pneumatiky opustí asfalt a dotknou se dlažby.

„Bydlím ještě o malý kousek dál u malého Vajgaru, ale stejně, když jsem se tam přestěhoval, týden jsem nespal, jaký je tam hluk. Nikdy dříve mě nenapadlo, jak velký provoz tam v noci je. A když utichnou auta, zase je slyšet řev opilců z nonstopu na nábřeží,“ řekl jeden z místních obyvatel.

Radnice se rozhodla situaci u rybníka Vajgar řešit. Chystá se vyměnit povrch vozovky na nábřeží Ladislava Stehny i úpravy okolí.

„V tuto chvíli je to opravdu jen studie, není to projekt. Rada města schválila další podněty dopravní komise a budeme žádat o projektovou dokumentaci. Nyní máme připravenou tuto studii, která řeší i křižovatky na nábřeží od Rybniční po Denisovu ulici včetně náplavky, která by se rozšířila, a předělal by se i přilehlý parčík,“ vysvětlil uvolněný radní Bohumil Komínek (ČSSD). „Snaha je, kdekoli je to možné, rozšířit společný chodník s cyklisty,“ doplnil.

Město si v roce 2012 nechalo na frekventovaném nábřeží provést sčítání vozidel. Za pouhé dvě hodiny v odpolední dopravní špičce jich křižovatkou s Rybniční ulicí projelo na 2 500, o pár set metrů dál na křižovatce s Růžovou ulicí se jejich počet blížil dokonce čtyřem tisícům.

„Od té doby se provoz samozřejmě ještě o něco zvýšil,“ podotkl Komínek. Kvůli hluku, který způsobují průjezdy aut po kostkách, i bezpečnosti platí na nábřeží snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině, málokterý řidič ji ale dodržuje. Proto má dlažbu na nábřeží Ladislava Stehny nahradit asfalt.

Také vzhledem k provozu na nábřeží se zřejmě nepodaří vše dokončit do konce roku 2020. „Snažíme se vše stihnout do konce platnosti hlukové výjimky, ale nebude to úplně jednoduché. Studii máme hotovou a teď začneme projektovat. Na to bude navazovat harmonogram prací, protože nemůžeme zavřít najednou celé nábřeží od Denisovy po Rybniční,“ uvedl Komínek.

Projekt musí vyřešit i jednotlivé etapy a s tím související objízdné trasy, protože po nábřeží jezdí nejen linky městské hromadné dopravy, ale také linkové autobusy. Město proto zřejmě bude muset jednat s hygieniky o prodloužení výjimky.

Příznivce starých časů ve městě, které bylo v roce 1654 v českých zemích velikostí druhé největší po Praze, odstranění dlažby mrzí. „Zaslechli jsme i takové hlasy, že je to lidem líto. Ale my ty kostky samozřejmě nevyhodíme, využijeme je jinde,“ zdůraznil vedoucí odboru dopravy jindřichohradecké radnice Zbyněk Heřman.

Součástí studie je i úprava křižovatky s Růžovou ulicí, kde by uprostřed dlouhého přechodu pro chodce vznikl ostrůvek pro pěší. Na křižovatce s Denisovou ulicí směrem k plovárně by mohl zmizet pravý odbočovací pruh a místo něj by vznikla nová parkovací místa u Veslařského klubu Vajgar. Nová, navazující studie by také do budoucna měla řešit bezpečnost chodců u parkoviště Jitřenka a rozšíření nájezdu na něj.

Změny pro cyklisty

Nábřeží Ladislava Stehny není jen hlavní komunikační tepnou středem města, ale zároveň je z ní malebný pohled přes Vajgar na historické centrum, který často využívají fotografové. Podle studie by kousek rybníka pod autobusovou zastávkou mohl ustoupit širší náplavce, kde by vzniklo romantičtější zákoutí pro pěší. Místo mají v oblibě i rybáři.

Cyklisté by naopak nově projeli horem kolem zastávky k Rybniční ulici směrem na náměstí po přechodu, který by nově byl určený i pro ně. Na trasu směrem k sídlišti Vajgar zatím žádná další nenavazuje.

„V územním plánu je také cyklostezka těsně kolem Vajgaru, ale zda tam opravdu někdy bude, to je politické rozhodnutí,“ podotkl Heřman s tím, že obyvatelům domů přiléhajících k rybníku se záměr nelíbí, protože by je cesta od vodní plochy odřízla.

Stezka by nejen cyklistům otevřela nový pohled na město, ale zároveň by vytvořila klidnou trasu pro kolaře. Ti se nyní musí přetlačovat zúženým trychtýřem Vídeňské ulice s veškerým provozem, který od centra míří k sídlišti Vajgar a směrem na Novou Bystřici. „Nyní by se tudy s dětmi na kole vydal jen hazardér,“ prohlásil Heřman.