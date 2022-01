Účastníci masopustu se občas potkávají v nemocnici, říká udržovatel tradic

Masopusty jsou spojované s hodováním a veselím. Co to však vůbec je za zvyk?

Je to období od Tří králů až do popeleční středy, kdy se naši předci radovali ze zimního slunovratu. Dny se opět prodlužovaly a zima pomalu končila. Je to také doba, kdy byla na vesnicích většina zemědělských prací hotová, takže byl čas na svatby nebo na zabijačky. Lidé měli čas, bylo co jíst, takže se mohli nacpat jídlem, aby vydrželi čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.

