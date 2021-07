Lékař, co dýchá za druhé. Sám se podruhé narodil a opět zachraňuje životy

Bohuslav Kuta je velký sportovec, a tak v přímém přenosu sledoval, když při zápase Dánska s Finskem na nedávném mistrovství Evropy ve fotbale zkolaboval domácí záložník Christian Eriksen.

Jak byste v tu chvíli reagoval?

Moc se mi nelíbilo, jak ho zachraňovali. Celé to trvalo moc dlouho. Chtěl jsem do televize skočit a začít ho hned resuscitovat. Až když přiběhli zdravotníci záchranné služby, tak se dělo to, co se dít mělo. Daleko dřív ho měli položit na záda. Měl obrovské štěstí, že byl na místě defibrilátor, díky kterému ho záchranáři probudili k vědomí. Hraje za Inter Milán, nemůže mít lepší vyšetření. Ten člověk je prakticky hodně drahý, musí být stále pod dohledem, a přesto se mu to stane.