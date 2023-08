Kraj podpoří šikovné děti z ohrožených rodin, na kroužky přispěje až 4 tisíce

Vedení kraje poskytne žadatelům po splnění potřebných náležitostí a podmínek čtyřtisícový kredit, přičemž jeden kredit je ekvivalent koruny. Rodič je může uplatnit u jedné z registrovaných organizací na speciálních webových stránkách, a to na jakýkoliv z nabízených kroužků. Domy dětí a mládeže či základní umělecké školy se mohou do systému registrovat už od června.

„Chceme dál podporovat jihočeské rodiny se složitým ekonomickým zázemím, v nichž vyrůstají šikovné, talentované děti, které chtějí chodit do sportovních kroužků, jazykových kurzů. Rodiče stejně jako v předchozím programu nedostanou peníze na ruku, ale budou využívat mechanismus kreditů. Chceme mít jistotu, že ty peníze půjdou skutečně dětem,“ vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba.

Jedním z důležitých kritérií je, aby žadatelská rodina pobírala některou z finančních pomocí od státu. Úřad práce poté z registru zájemců u jednotlivých uchazečů o krajskou pomoc ověří, zda ji skutečně může získat.

„Pak virtuální konto žadatele, který má na podporu nárok, bude automaticky nabité kredity, které bude možné uplatnit na té samé webové stránce,“ doplňuje hejtman.

Momentálně je do programu zaregistrovaná necelá stovka organizací, které dohromady nabízejí přibližně 900 aktivit. Zapojila se například i Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Podle jejího ředitele Vojtěcha Maděryče novinka může skutečně pomoci stovkám rodin, které by si jinak placení kroužků nemohly dovolit.

„Řada našich rodičů využívala pomoc v předchozím programu, takže můžeme očekávat, že se zapojí i tentokrát. Kraj jen u nás za uplynulý rok pokryl náklady na kroužky ve výši 120 tisíc korun. Přeci jen by to ale v jiném typu zařízení asi bylo ještě více. Uvědomuji si, že na umělecky zaměřené kroužky se hlásí spíše děti z lépe zabezpečených rodin,“ vysvětluje Maděryč.

O kroužky je zájem, rodiče zapisují děti i v létě

I tak je ale podle něj zájem o školu v poslední době enormní. Jen vloni tam navštěvovalo kroužky téměř 900 dětí. „Nárůst zájmu je více než patrný. V květnu jsme měli talentové zkoušky a tolik zájemců jsme za posledních deset let ani jednou neměli. Je to pak trochu i kruté, protože řadu dětí nejsme za takových okolností ani schopní přijmout,“ přiznává ředitel.

Do nového programu Kroužky pro Jihočechy se zapojili také v táborském domě dětí a mládeže, kde otevřeli svou nabídku aktivit netradičně už v červnu. A to hlavně kvůli velkému zájmu rodičů, k němuž podle ředitele Josefa Musila pomohl i předchůdce nového krajského projektu.

„Chtěli jsme vyhovět hlavně těm rodičům, jejichž děti budou v příštím školním roce ve svých kroužcích navazovat. Hodně se nám to osvědčilo a zájemci se hlásí ve velkém i o prázdninách,“ ujišťuje Musil.

V prvních dvou týdnech po spuštění podávání přihlášek se zde přihlásilo okolo 400 rodin. Musil si myslí, že by zájem mohla omezit snad jen o něco nižší částka, kterou rodiče mohou v krajním případě získat.

„Do projektu jsme také zahrnuli bez výjimky všechny aktivity, které nabízíme. Nejde v tomto případě vybírat do programu jednotlivé kroužky, to by mohlo být pro některé děti nefér. Rodič má tak volnou ruku a dítě nepřijde o žádnou možnost,“ dodává.

Nápad krajského vedení si chválí například i ředitel budějovického Salesiánského střediska mládeže Ondřej Trojek. Oceňuje zejména načasování spuštění i celkovou informovanost o novince.

„Pokud by s tím kraj přišel až na konci srpna, bylo by to už pozdě. Mám také radost z toho, že míří přímo na zájmové vzdělávání a není tak obecný jako předchozí program. Tehdy bylo v jednom balíčku například stravování, což rodiče upřednostní před kroužky,“ říká Trojek.

Středisko se orientuje zejména na sociálně slabší klientelu, i tak v něm ale v případě projektu My v tom Jihočechy nenecháme nebyl o pomoc až takový zájem.

„Naopak jsme byli až na chvostu ve srovnání s podobnými zařízeními. Pátrali jsme i po tom, proč jej nevyužívají třeba romské rodiny. Problém byl v tom, že rodiče neměli vyřízené státní příspěvky, které získání pomoci podmiňují. Zpravidla ani nic takového řešit většinou nechtěli,“ naznačuje a doplňuje, že některé sociální skupiny ze zásady nepřijímají podobnou pomoc.