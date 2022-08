Jihočeský kraj schválil příspěvky dětem a seniorům, rozdělí čtvrt miliardy

Dotační program se jmenuje My v tom Jihočechy nenecháme I. a II. Na podporu aktivit dětí a mládeže, tedy například na zaplacení zájmových kroužků, kraj vyčlenil 150 milionů korun.

V druhém opatření je 100 milionů korun a je určené na podporu seniorů nebo například těch, kteří pobírají invalidní důchod, a pak také třeba pro děti do osmi let, na které rodiče berou příspěvek na péči.

Aby mohl žadatel příspěvek získat, musí splňovat některé podmínky. Senioři na něj dosáhnou, pokud jejich měsíční příjem není vyšší než 16 tisíc korun. Bude tak vždy nutné doložit doklady o příjmech. Rodiče - žadatelé mohou mít smůlu také v případě, když budou déle než půl roku vedení mezi uchazeči o práci.

V případě podpory dětí vyplácí 100 % výše příspěvku kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje, v případě podpory poživatelů důchodu pak 50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

V případě příspěvku na dětské kroužky nedostanou finanční podporu přímo rodiče, ale peníze od kraje dostanou organizátoři kroužků, u kterých si rodiče o finanční pomoc požádají.

Podrobná pravidla včetně formulářů a vzorů pro vyplnění žádosti Jihočeský kraj v nejbližší době zveřejní na svých webových stránkách.

„Na krajské úrovni jsme vybrali díky sdíleným daním za prvních sedm měsíců o 700 milionů korun více a část těchto peněz bychom měli využít na pomoc těm, kteří jsou na tom příjmově nejhůře. Příspěvek by se podle nastavených pravidel měl týkat až 35 procent Jihočechů,“ spočítal hejtman Martin Kuba.

„V případě podpory školou povinných dětí nebudeme poskytovat pomoc přímo jim, ale organizacím, které pro ně vedou volnočasové aktivity nebo různé kurzy. Ty se pak budou hlásit do našeho programu, tím bychom přesně zacílili pomoc dětem, které ji skutečně využijí,“ vysvětlil následně.

Uchazeči mohou o jednorázový příspěvek žádat od letošního září do ledna příštího roku. Kraj přispěje dětem z rodin, které mají v přepočtu čistý měsíční příjem do 13 tisíc korun na jednoho člověka. V případě manželů, kteří mají tři děti, musí být součet příjmů do 65 tisíc.

Kraj v takovém případě každému z dětí ve věku od tří let do ukončeného středoškolského vzdělání přispěje jednorázově částkou 4 000 korun na libovolnou aktivitu.