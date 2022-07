Jihočeský kraj pomůže lidem ohroženým zdražováním, uvolní až 250 milionů

Rostoucí náklady na energie, ale i na potraviny a předměty běžné potřeby trápí stále více lidí. Zdaleka nejvíce ohrožené jsou rodiny s dětmi nebo senioři, kteří mají relativně nízké příjmy. Právě kvůli tomu chce vedení Jihočeského kraje spustit podporu těchto skupin, pro něž chce vyčlenit až 250 milionů korun.

„Chceme Jihočechům pomoci, aby to zvládli, klíčová je pro nás zejména podpora dětí. Může se stát, že příští rok nebudou mít rodiče na zaplacení kroužků nebo různých kurzů, tím by se mohl zabrzdit jejich rozvoj,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) s tím, že program by měl běžet od září do ledna příštího roku.

Podpora nebude plošná, týkat se bude v první řadě rodin s dětmi či samoživitelů, v jejichž domácnosti nepřesahuje měsíční příjem 13 tisíc korun na osobu. Dětem mezi třetím rokem a maturitou či vyučením kraj přispěje jednorázově 4 tisíce korun právě na mimoškolní aktivity.

„Peníze ale budeme posílat rovnou organizacím, rodič jen musí prokázat, že má na pomoc jeho dítě nárok. Kluby či školy budou s námi propojené, a my si tak můžeme zkontrolovat, zda nečerpají větší částky, než mohou. Budeme také podporovat zavedené, a ne účelově zakládané organizace,“ doplnil hejtman.

Pomoc by se ale měla týkat i rodin s dětmi do tří let a peníze dostanou také rodiče s ratolestmi do osmi let, které potřebují speciální péči. Všichni žadatelé budou muset také prokázat své příjmy nebo příjem podpory na bydlení či děti a musejí zároveň také potvrdit, že nejsou déle než půl roku nezaměstnaní.

Další skupinou, s níž kraj ve svém programu počítá, jsou důchodci. Nárok na podporu budou mít samostatně žijící senioři, jejichž příjem je méně než 16 tisíc korun. Pokud žije s někým v domácnosti, hranice se snižuje na 12 tisíc korun.

„Pro první skupinu seniorů počítáme s pomocí 4 tisíce korun. Pokud ale žijí s partnerem nebo s dětmi či vnoučaty, budou mít nárok pouze na 3 tisíce na osobu,“ přibližuje podrobnosti Kuba.

Vedení kraje ale počítá s tím, že na podporu seniorů přispějí i samotné obce a města. Pokud senior prokáže, že má na pomoc nárok, radnice v místě bydliště žadatele příspěvek vyplatí a hejtmanství mu zpětně proplatí polovinu částky.

„Podle kalkulací by to nemělo rozpočty obcí nijak výrazně zatěžovat. V případě Tábora s 35 tisíci obyvateli by se jednalo o spoluúčast ve výši 4,3 miliony korun. Pro město by to v takovém případě neměl být žádný problém,“ popisuje formát podpory náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS).

Vedení kraje počítá s tím, že obecní rozpočty budou pro příští rok podstatně navýšené díky vyššímu příjmu ze sdílených daní. I to je jedna z okolností, proč hejtmanství vyhlášení programu iniciovalo. Počítá také s administrativní podporou samotných obcí

„Za prvních 7 měsíců máme na sdílených daní o 700 milionů korun více. Za rok by to mohlo být tedy až 1,2 miliardy, a z toho chceme pomoc hradit. Více peněz dostanou díky sdíleným daním všechny obce, proto by měly na takový program mít finance. Argument, že tam na to nejsou připravení, pro nás není relevantní,“ upozorňuje Hajdušek.

V celkovém součtu by měla pomoc zamířit k téměř 95 tisícům lidí, což je bezmála 15 procent všech Jihočechů. Největší částka zamíří rodinám s dětmi, a to přibližně 176 milionů korun. Senioři by měli dostat přibližně 80 milionů s tím, že obce doplatí dalších 80 milionů.

Vedení kraje také svolalo kvůli schválení mimořádného dotačního programu mimořádné jednání krajského zastupitelstva, které bude o budoucnosti projektu 15. srpna hlasovat.