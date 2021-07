Musíš tam dosáhnout pádlem. Muž zachránil chlapce z jezu a začal točit

„Někomu jsem tady právě zachránil chlapečka,“ líčí Jan Mlnařík na začátku videa, které sdílely desítky lidí.

Ten se potom, co hocha vytáhl z vody, rozhodl vysvětlit, jak by se měl člověk chovat.



„Já vím, že ta voda vypadá vesele. Jakmile je tam ale vody víc, než máš hmotný těžiště, tak to každého mele a stahuje zpátky,“ vysvětluje na záběrech. Zároveň radí, aby lidé nechodili pod jez, když je tam více vody než po prsa.

„Neskákejte do jezu, kde se tvoří válec, když nevíš, jaká je tam hloubka. Musíš tam dosáhnout pádlem. Pak tam můžeš vlézt,“ dodává Jan Mlnařík. Ten si musel chlapce vzít na ramena. Díky tomu byl podle svých slov dostatečně těžký, aby dostal sebe i hocha ven.

K nebezpečné situaci podle zachránce došlo, protože se v řece zvedl průtok kvůli třem silným bouřkám. Video z Facebooku na žádost maminky chlapce nakonec smazal. Rozhodl se ho natočit kvůli větší osvětě.



„Lidé moc nevědí, jak to u vody chodí. V osnovách to není a určitě by si tohle téma zasloužilo větší pozornost,“ sdělil zachránce pár dní po události.

„Já myslím, že lidé se celkově moc neumí na světě chovat samostatně. Všude jsou nějaké příkazy, bariéry a podobně,“ přidal.

Člověk by k vodě neměl chodit sám

Než do vody skočil, snažil se najít něco, čím by chlapce přitáhl. „To se nepovedlo, takže nezbylo nic jiného, než tam skočit. Pokud ale člověk neví, jak se v rozvířené vodě chovat, neměl by zachraňovat někoho, kdo se tam topí. Na takových místech by mělo být lano nebo kruh pro lidi na břehu,“ upozornil muž ze Suchdola nad Lužnicí.

Právě tam na břehu řeky provozuje Vydru nad Lužnicí, půjčovnu paddleboardů, lodí a dalšího vybavení. Tam také organizují a instruktorsky zajišťují školní výlety, vodácké kurzy či výlety. Mlnařík má bohaté zkušenosti a jako nejzákladnější poučku vzkazuje, aby člověk nechodil k vodě sám.

Právě na Lužnici se více zrádných míst, na některých již v minulosti došlo k neštěstí. „Jsou tam některé poměrně nebezpečné jezy, které se stavěly tak, aby vyvíjely co největší energii. Pokud se tam někdo dostane, je těžké odtud vyplavat ven,“ zhodnotil Ondřej Pinkava, správce budějovického Vodáckého areálu Lídy Polesné a bývalý závodník.

„Na Vltavě je situace lepší, jezy tam jsou připravené na masovou turistiku. Na Lužnici se určitě vyplatí dát si pozor. Každý si myslí, že je dobrý vodák, ale některé věci se pouhým okem odhadnout nedají,“ upozornil Pinkava.

Povědomí o tom, jak se chovat na vodě, nebo co dělat v krizových situacích, je podle něj stále stejné. „Na vodu ale vyráží čím dál více lidí, a tak se podíl těch poučených stále snižuje,“ dodal.