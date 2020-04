Není to dron, ale letadlo. Letiště v noci testuje provoz osvětlené dráhy

„V současnosti se koná zkušební provoz osvětlení dráhy. Noční lety lze předpokládat i v květnu. Vzhledem k tomu, že pro letiště stále platí limity kategorie 1B, jedná se o letouny s rozpětím křídel do 24 metrů,“ vysvětlila jeho mluvčí Martina Vodičková.

Jak často bude letadlo v okolí areálu kroužit, se podle ní nedá říct. Kromě jiného to závisí i na počasí.

Někteří lidé si na letadlo začali stěžovat na sociálních sítích. „Chybí mi informovanost třeba od obce. Letadlo létá opravdu blízko. Naše rodina si nejdřív myslela, že jde o dron, se kterým se někdo učí létat v noci,“ postěžoval si jeden z obyvatel Včelné.

Protože část místních nevěděla, proč se letadlo ve vzduchu pravidelně objevuje, vydalo vedení obce Včelná na svém facebookovém profilu vysvětlení.

„Trénují různé varianty přistání z různých stran, těsně před dosednutím na přistávací dráhu letadlo opět vzlétne. Toto cvičení končí vždy do 23 hodin, protože i dopravní letadla budou moci přistávat do této noční hodiny,“ stojí v příspěvku.

Letadlo při testování krouží především nad obcemi Včelná, Homole, Boršov nad Vltavou a samozřejmě Planá, kde se areál letiště nachází. Jeho pohyb je možné sledovat na webu flightradar24.com.

Současný limit pro letadla s rozpětím křídel do 24 metrů platí, protože ještě neskončil proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Na to by mělo dojít do konce letošního roku.

Mezitím pokračuje snaha vystoupení města České Budějovice ze společnosti. Nyní se čeká na její ocenění, jež pomůže určit částku, za jakou by se radnice svého polovičního podílu vzdala ve prospěch Jihočeského kraje.