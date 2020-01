Chystá se letecká linka Budějovice - Praha, terminál už je v provozu

Konečně i za tmy mohou přilétat nebo startovat stroje z Letiště České Budějovice v Plané. Po kompletní modernizaci zahájilo také noční provoz. Areál mohou rovněž využívat proudové letouny.

Stále však platí limit s rozpětím křídel do 24 metrů. Ještě totiž neskončila certifikace, která umožní plnohodnotný provoz. Chtějí ho spustit do konce letošního roku.

„K odbavení už je v provozu nový terminál a před ním střední stojánka,“ upozornila mluvčí letiště Martina Vodičková. K dalšímu posunu má podle ní dojít do května. „A do naprosto běžného provozu bychom se měli dostat na přelomu roku,“ navázala.

Zároveň zmínila, že už se objevil první zájemce o pravidelné lety. Chce je provozovat na trase České Budějovice - Praha.

„Mohu to potvrdit. Bylo by to se stroji ATR 72-600,“ uvedla Vodičková s tím, že se jedná o vrtulový dopravní letoun. Bližší podrobnosti fungování spoje zatím nelze sdělit, protože jsou na řadě další jednání.

Zástupci Jihočeského kraje jako jedni ze dvou vlastníků společnosti Jihočeské letiště České Budějovice mezitím rovněž vyjednávají s potenciálními partnery, kteří by měli zájem o létání do krajského města nebo dalšího využití rozsáhlého areálu.

„Chceme zajistit strategického partnera a jsem rád, že všechna jednání vypadají nadějně. V současnosti projevilo zájem šest subjektů. Se všemi jsme osobně hovořili závěrem roku 2019. Do užšího jednání pak vstoupily tři společnosti. Jedna z nich poté podala nabídku a má zájem pokračovat,“ potvrdil náměstek hejtmanky Josef Knot.

Zájemce chce vstoupit do společnosti a získat její podíl, zároveň je nakloněný bavit se o využití a dlouhodobém pronájmu pozemků, které vlastní kraj a jsou v blízkosti letiště. Jméno uchazeče Jihočeský kraj prozatím nezveřejnil.

Vybraná už je také společnost, která má připravit podklady k tomu, aby kraj odkoupil padesátiprocentní podíl ve společnosti od města České Budějovice.

„Shodli se na ní zástupci obou stran, a tak věřím, že pak budou navržený postup akceptovat,“ uvedl po jednání dozorčí rady letiště Viktor Lavička, náměstek primátora pro dopravu. Firma vyčíslí, za kolik milionů má město podíl prodat.

Společnost spravující letiště má 52 zaměstnanců

Na letišti za rok vzlétne či přistane dohromady kolem pěti tisíc letadel, z toho je několik stovek mezinárodních letů. V době modernizace číslo kleslo, protože byl areál nějaký čas mimo provoz. Třeba v roce 2017 to bylo téměř 7,5 tisíce vzletů a přistání.

Před časem pak na zastupitelstvu v Budějovicích zaznělo, zda nejsou náklady na provoz areálu příliš přemrštěné ve srovnání s letišti v Pardubicích či Karlových Varech.

MF DNES proto provedla například personální srovnání podle údajů z výročních zpráv. Na první pohled se může zdát, že v Plané je provoz nákladnější a pracuje tam více lidí než třeba v Pardubicích, kde už přitom fungují naplno.

Jenže provoz a struktura společnosti spravující areály ve východních Čechách i Varech je odlišná. V Pardubicích je to stále vojenské letiště, jehož část si pro civilní účely pronajímá společnost East Bohemian Airport. Část služeb tam tak stále zajišťuje armáda, přičemž v Plané to zajišťuje společnost Jihočeské letiště České Budějovice, kde ke konci roku 2019 pracovalo 52 zaměstnanců.

„Jejich budoucí počet závisí do velké míry na rozvoji areálu, dále na legislativě, která upravuje chod leteckého provozu po celé Evropě, ale i na činnostech, které bude společnost či provozovatel zajišťovat. Kvalifikovaný odhad je přibližně 120 zaměstnanců,“ nastínila Vodičková.

I do budoucna bude mít Letiště České Budějovice odlišné postavení od ostatních regionálních areálů. „Služby u nás zatím nebude poskytovat státní podnik Řízení letového provozu, který je zajišťuje jinde. Bude nutné, abychom to personálně pokryli vlastními zaměstnanci,“ zdůraznila mluvčí.

Na letišti zaměstnanci spravují pro Jihočeský kraj, kterému patří pozemky a další majetek či stavby, plochu o rozloze 350 hektarů. Pro část objektů hledají zástupci hejtmanství také komerční využití. Především pro část bývalých kasáren, které před časem koupilo.

Jako první by na místě mohlo být velké odstavné parkoviště pro kamiony včetně potřebného sociálního zázemí. Usiluje o to i město České Budějovice, které tam chce nákladní auta vytlačit z odpočívky na Dlouhé louce.