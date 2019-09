Budějovice nechtějí platit na megalomanský projekt regionálního letiště

Vrcholí tím dohady o budoucnosti provozu, protože zatím odsud žádné mezinárodní linky nelétají.

České Budějovice vlastní přesně polovinu společné firmy Jihočeské letiště s Jihočeským krajem. Tomu navíc patří pozemky a budovy a nyní plánuje, že bude hledat strategického partnera, který se o rozvoj letiště či provoz bude starat.



Magistrát už do firmy poslal přes dvě stě milionů korun, příští rok by měl přispět dalšími sedmdesáti miliony. Primátor Budějovic Jiří Svoboda (ANO) ale prohlásil, že si umí představit smysluplnější využití takových peněz, a začal s krajem vyjednávat o prodeji akcií.„Kraj je připraven padesátiprocentní podíl města koupit, ale na ceně jsme se zatím neshodli. Jedná se řádově o desítky milionů korun,“ říká krajský radní Josef Knot z TOP 09.

Další schůzku má kraj a město naplánovanou na příští týden. Kraj o podíl stojí, věří, že tím bude pro budoucí partnery letiště důvěryhodnější. „Máme i zájemce, kteří by měli zájem o stoprocentní podíl. Variant provozu letiště je samozřejmě více, od prodeje přes dlouhodobý pronájem až po vstup minoritního akcionáře,“ dodává Knot.

Letiště je, teď ještě letadla

Letiště, které má nový terminál pro cestující, světelnou navigaci i radionavigaci, to tak jednoduché mít nebude a pravděpodobně bude jeho provoz ztrátový. Před rekonstrukcí neměl nasmlouvaného jediného dopravce, který by chtěl odsud letadla do světa vypravovat.

„Každé letiště potřebuje dostatečnou spádovou oblast. Tady je blízko minimálně rakouský Linec, otázkou tak bude, jestli se podaří přesvědčit k letům z Budějovic i rakouskou klientelu. Nicméně odhaduji, že investice přes miliardu se kraji jen těžko vrátí, většina letišť je ztrátová, stačí se podívat na problémy Pardubic či Karlových Varů,“ varuje letecký odborník z Ústavu letecké dopravy při ČVUT Daniel Hanus.

Letiště na jižním okraji Českých Budějovic je zatím ve zkušebním provozu. Krajští radní plánují, že od podzimu odtud budou létat proudová letadla a od roku 2021 tam přistávat i obchodní letadla. Zatím smějí z letiště létat jen menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, ultralighty a vrtulníky.



Problém je Rakousko

Ačkoliv o prodeji akcií firmy musí rozhodnout nakonec českobudějovičtí zastupitelé, stejně tak o koupi ti krajští. Už teď je jasné, že Budějovice prodej odsouhlasí. Kromě koalice totiž volají po prodeji i opoziční zastupitelé.

Například Martin Kuba, bývalý ministr obchodu, který je zároveň krajským i městským zastupitelem, už delší dobu mluví o tom, že projekt letiště není manažersky zvládnutý. „Je to stejné, jako kdybych já jako podnikatel postavil za miliardu výrobní halu a nevěděl, co tam budu vyrábět, jak a pro koho,“ říká Kuba z ODS.

Problémy přitom mají i jiná letiště. Například to v Pardubicích, které je srovnatelně velké, je poslední roky ve ztrátě. Problémy má i se zajištěním letů, v dubnu odsud například přestala létat společnost Smartwings do Londýna.

Pro jihočeské letiště je problém sousední Rakousko. Právě tady, pár kilometrů za hranicemi, je velké fungující letiště ve zmiňovaném Linci, odkud denně létají desítky spojů do Německa, Egypta, Řecka, Španělska či na Kubu nebo do Mexika. Loni toto letiště odbavilo na 465 tisíc turistů.

Budějovické letiště loni odbavilo 5 929 vzletů a přistání a hospodařilo s mírným ziskem. Výnosy letiště byly 49,9 milionu korun, náklady 48,1 milionu korun. Zisk tak činil 1,8 milionu korun. V Česku je celkem pět mezinárodních letišť s pravidelným provozem.