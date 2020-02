Provoz Letiště České Budějovice bude rizikový, říká průzkum za 1,4 milionu

To jméno už není tajemstvím. Mezinárodní skupina Accolade možná přidá k letišti v Brně i to na jihu Čech. Zatím je jediným vážným zájemcem o aktivity v areálu v Plané u Českých Budějovic.

Ukazuje to dokument k průzkumu trhu potenciálních strategických partnerů, který si nechal zpracovat Jihočeský kraj. V materiálu mimo jiné stojí, že zpracovatel oslovil 171 případných partnerů, mezi nimiž jsou letiště i velké či menší letecké společnosti.

Výsledek? Od listopadu do prosince 2019 došlo na osobní schůzky se šesti z nich. Tři včetně společností VGP Park a CPI Group pak projevily vážný zájem o spolupráci, ale takzvanou indikativní nabídku nakonec zaslala jen společnost Accolade.

MF DNES ji v pondělí kontaktovala. „Vzhledem k tomu, že se zabýváme investicemi do průmyslové infrastruktury a provozujeme druhé nejfrekventovanější letiště v Česku, je logické, že v rámci analýzy budoucího stavu vycházíme pro kraj jako zajímavý a přirozený potenciální partner,“ reagoval Jakub Splavec, mediální zástupce skupiny Accolade.

Ta podniká v Česku, Polsku, Německu a na Slovensku. Věnuje se především přípravě nájemních prostor pro lehkou výrobu a logistiku. A co je pro jihočeské letiště nejdůležitější – ve svém portfoliu má od roku 2017 i letiště Brno Tuřany.

Na jihu Čech by tak mohla společnost provozovat letiště a využívat přilehlé pozemky k podnikání. Jak přesně by její působení vypadalo, teď ale není jasné. Případná další jednání zúčastněné strany teprve čekají.

Průzkum trhu vyšel na 1,4 milionu korun a vyplývá z něj několik závěrů. „Přestože lokalita letiště je investorsky zajímavá z hlediska své blízkosti k městu České Budějovice a propojením na dopravní infrastrukturu, nelze očekávat, že by kterýkoli investor dosahoval provozního zisku z provozu letiště v horizontu následujících 20 až 30 let. Ztrátu z provozu letiště bude každý z potenciálních investorů dotovat z jiných podnikatelských aktivit v areálu letiště,“ stojí v dokumentu.

Je to významné riziko

Rozvoj letecké přepravy osob i nákladu bude podle něj také souviset s investicemi do služeb a infrastruktury, které na letišti chybí, nebo nejsou dostatečné.

„Zapojení soukromého investora do projektu, jehož součástí je závazek provozovat letiště, je atypické z hlediska obdobných projektů nejen v Česku. Pro budoucího investora představuje zabezpečování provozu letiště významné riziko,“ uvádí také materiál.

Podle krajského opozičního zastupitele Martina Kuby (ODS), který dokument v pondělí prezentoval médiím, mělo dojít na hledání strategického partnera pro celou modernizaci letiště. „Měl se hledat partner dřív, než se začne stavět. Pak by bylo jasné, co takový partner očekává a co se má stavět jako první, aby ten koncept fungoval,“ sdělil.

Kuba kritizuje i postup zpracování průzkumu trhu za 1,4 milionu s tím, že se hejtmanství snaží prezentovat výsledky průzkumu pozitivněji, než ve skutečnosti jsou. „Hledání strategického partnera je výlučně věc Jihočeského kraje,“ odkázala mluvčí letiště Martina Vodičková.

Jihočeský kraj jméno vážného uchazeče nechtěl v posledních dnech prozradit. Hejtmanství proto včerejší zveřejnění průzkumu překvapilo. „Minulý týden byla na 13. února svolána schůzka pracovní skupiny pro letiště, které se zúčastní předsedové zastupitelských klubů. Po odprezentování materiálu měla pracovní skupina doporučit radě kraje a zastupitelstvu další postup v té věci,“ reagoval náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro jižní Čechy).

Mezitím pokračuje proces, na jehož konci by mělo ze společnosti vystoupit město České Budějovice. Teď čeká na ocenění, jež pomůže určit částku, za jakou by se radnice svého polovičního podílu vzdala ve prospěch kraje.

„Na konci března bychom měli mít znalecký posudek, který by měl obsahovat hodnotu. Pak budeme jednat s krajem,“ dodal primátor Jiří Svoboda (ANO).