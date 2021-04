Zlom pro ornitology? Rybníkář dostal podmínku za otrávení dvou orlů

Soud mimo jiné řešil, zda obžalovaný Miloslav Vodička věděl o nebezpečných látkách ve svém sklepě. Při domovní prohlídce se u něj totiž našly lahve s endrinem a karbofuranem. Ty byly i s injekční stříkačkou v jedné nádobě.

Materiál našel speciálně vycvičený pes ve sklepě pod garáží na pozemku obžalovaného. Jedy byly v tělech dvou mrtvých orlů mořských a dvou krkavců velkých, jejichž těla se našla u rybníků v katastru obce Mečichov na Strakonicku. Právě tam obžalovaný hospodaří.

„Z vyjádření, že to používal na myši a ty tam už nebyly, je zřejmě, že obžalovaný věděl, že se jedná o jed,“ zmínil při odůvodnění rozsudku předseda senátu Roman Šustr. Ten také upozornil, že obžalovaný používal drobné množství jedu, a tak si byl vědom jeho nebezpečí.

Soud vyloučil, že by jedy někdo do sklepa obžalovaného umístil. „Látky byly dole, nikoliv nahoře v prostoru, kam občas někdo mohl přijít,“ vysvětlil Šustr s tím, že hospodář vědomě přechovával nebezpečný materiál.

Soud tak potvrdil, že dotyčný vědomě přechovával nebezpečné látky. Zároveň dal Vodičkovi za vinu usmrcení dvou orlů mořských a krkavců velkých a to zvlášť bolestivým způsobem. Jejich úmrtí doprovázely mimo jiné křeče či udušení. Podlou soudu bylo zřejmé, že se jed do mrtvých zvířat dostal přes návnadu.

„Z odborných závěrů plyne, že orli uhynuli do jedné hodiny. Z mapek s vyznačenými body, jak se vyskytovali podle vysílaček, je zřejmé, že se pohybovali kolem rybníků Slatinka či Věžíško,“ sdělil Šustr a připomněl, že se všechna mrtvá těla našla v těsné blízkosti.

Soud rozhodl na základě nepřímých důkazů

S ohledem na to, že se v tělech zvířat nalezených u rybníků, kde hospodaří obžalovaný, našly látky, které objevil cvičený pes na pozemku muže, rozhodl soud o vině.

Naděje pro ornitology? Rozsudek už na svém twitterovém účtu přivítala Česká společnost ornitologická, která dlouhodobě přijímá a prověřuje oznámení o nálezech otrávených dravců a předává je policii. Po nedávném nálezu tří kusů na Kolínsku konstatovala, že letos za necelé čtyři měsíce už eviduje víc případů, než za celý loňský rok.

„Motivaci na usmrcení srstnatých a pernatých dravců mají zpravidla nájemci honiteb. Další skupinou jsou chovatelé holubů či drobného zvířectva, nebo majitelé rybníků, kteří tímto způsobem hubí vydry,“ konstatovala při té příležitosti psovodka Klára Hlubocká, která se svými psy specializuje na vyhledávání otrávených zvířat.

Dodala, že travičům může hrozit v případě usvědčení až pět let vězení, ornitologové ale upozorňují na to, že z otravy ptáků nebyl v Česku dosud nikdo potrestán.

„Ten okruh nepřímých důkazů je natolik uzavřen a potvrzován navzájem, že bez důvodných pochybností uzavíráme, že to byl právě obžalovaný, který nastražil návnadu za účelem otrávení živočicha škodícího rybářství,“ shrnul Šustr, podle něhož musel obžalovaný vědět, že může návnadu pozřít orel nebo třeba vydra, což jsou chránění živočichové.

Rozhodnutí překvapilo státní zástupkyni Věru Smíškovou. Ta totiž nakonec navrhovala v některých bodech obžaloby, které se týkaly samotného usmrcení, zproštění pro nedostatek důkazů.

„Pan předseda rozhodl a považuje ten okruh nepřímých důkazů za dostatečný a já mám radost. Je to důkaz toho, že policie odvedla dobrou práci,“ reagovala po vynesení rozsudku.

Nesouhlasí naopak obhájce obviněného Milan Dočkal. „Státní zástupkyně ve dvou skutcích má za to, že nejsou nashromážděné důkazy pro odsouzení obžalovaného, byť nebrala obžalobu v tomto rozsahu zpět. Soud dospěl k rozhodnutí na základě domněnek. Mám za to, že to není procesně správný způsob. Ponechali jsme si lhůtu pro poradu s klientem, ale v tomhle rozsahu určitě padne odvolání,“ reagoval.

Podle něj obžalovaný nechtěl s jedy nic napáchat. „Sám soud uvedl hodnocení, že je tady okruh nepřímých důkazů a neexistuje jediný přímý,“ oznámil. „Počkáme si na písemné odůvodnění. Mám ale za to, že závěry jsou postavené na domněnkách. S rozsudkem nesouhlasíme a budeme připravovat rozsáhlejší odvolání ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích,“ dodal.

Obžalovaný po rozsudku novinářům řekl, že si nepřipouští přijetí rozsudku, který ho posílá do vězení na 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3,5 roku.



Zároveň uvedl, že i nyní může mít ve sklepě materiál, jehož původ nezná. „Doteď je tam spousta látek, některé desítky let. Možná, že tam jsou některé jedovaté látky i teď,“ reagoval.