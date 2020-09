Práce s dětmi je pro mě velký koníček a ještě mě živí, říká Žena regionu

„Nečekala jsem, že vyhraju. Když jsem viděla jména dalších finalistek, předpokládala jsem, že ocenění bude směřovat spíš neziskovým směrem. Sama nejsem zvyklá být v popředí a mluvit o sobě, moje parketa je na druhé straně - organizovat, shánět a starat se o ostatní,“ říká 55letá Hana Korčáková.

Rodačka z Jičína se brzo s rodiči přestěhovala do jihočeských Borovan, kde prožila celé dětství. Protože ji bavila biologie, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pak nastoupila na doktorandské studium do Ústavu krajinné ekologie Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Když pak po pěti letech odcházela na mateřskou dovolenou, už věděla, že se mezi vědce nevrátí.

„V té době jsem zakládala přírodovědný kroužek a řekla jsem si, že budu dělat s dětmi. A od té doby s nimi pracuji až do dneška,“ vzpomíná optimisticky naladěná žena.

Vždycky ji bavilo vymýšlet pro své svěřence rozmanitý program a na jednu výpravu si v roce 1999 půjčili softbalové rukavice. Děti novinka nadchla tak, že od té doby jejich vedoucí rozjížděla v Ledenicích nejen přírodovědný, ale i softbalový sportovní kroužek.

„Tehdy to byly třináctileté děti, ale my jsme to vůbec neuměli. Většina sportovních klubů začíná tak, že přijde někdo, kdo to hrál na vrcholové úrovni a založí klub, zatímco my jsme to dělali z čistého nadšení a děti to hrozně bavilo. A proto jsem se naučila pravidla, ale vůbec ještě neuměla trénovat,“ připomíná Korčáková, která do softbalu zapojila i své dva syny a manžela, zakládala jednotlivé týmy, postarala se o hřiště a jeho osvětlení. Dnes patří softbalový klub Žraloci Ledenice do české špičky.

„Ale už to není o mně, máme vychované další trenéry. Já jsem organizátor, který shání peníze pro klub, komunikuje se starostou, se svazem. Mezitím už jsme vychovali i reprezentanty, třeba můj starší syn Jaroslav je šéfem české reprezentace mužů a druhý syn Jiří je reprezentantem,“ popisuje.

Už si zvykla, že když se sejde doma celá rodina, drtivá většina hovorů se stáčí právě k softbalu.

V Ledenicích je i starostkou Sokola

Přitom dodneška má rezervované úterky pro přírodovědný oddíl Žraloci Ledenice, který stále vede. „Máme svoje tradice, už je to několikátá generace dětí, stále jezdíme o víkendech na výpravy. I v přírodovědném klubu už máme širokou rodinu, vychovali jsme si řadu šikovných vedoucích,“ libuje si.

Kromě toho je ještě v Ledenicích starostkou Sokola a každoročně tam organizuje ve spolupráci s radnicí letní kino.

„Promítáme na fotbalovém hřišti, letos nechal starosta udělat krásné plátno a večer přišlo třeba i 200 lidí,“ vysvětluje Korčáková, která má léto spojené s organizováním a účastí na táborech, soustředěních, kempech a řadě dalších akcí.

V létě navíc vrcholí i celoroční činnost Domů dětí v Českých Budějovicích, kde je ředitelkou. Nabízí 230 kroužků, do nichž chodí 2 500 školáků.

„Osobní záliby nemám, ale dělám to, co jsem si vysnila. Práce s dětmi je pro mě velký koníček a ještě mě živí,“ dodává.