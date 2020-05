Muže i ženy softbalových Ledenic čeká obhajoba titulu

Extraliga se hraje systémem jaro - podzim a na ledenické ženy čeká velmi náročná soutěž. Sice vyhrály poslední tři ročníky, ale po zlatém hattricku může přijít výrazný výkonnostní propad.

Softbal je sport, kde rozhoduje hlavně nadhoz. A právě na tomto postu Jihočešky nejvíc oslabily. Na nabídku jít hrát profesionální soutěž do Japonska kývla nejlepší česká nadhazovačka Veronika Pecková.

„Musíme si přiznat, že nahradit Verču prostě nejde. Žádná další taková tady není,“ ví hlavní trenér žen Aleš Pavel. „Další citelné ztráty nemáme, ale je reálné, že nám během sezony ještě nějaké hráčky mohou přerušit kariéru kvůli mateřským povinnostem.“

Ledenické ženy už si vyzkoušely, jaké to je hrát bez Peckové. „V minulé sezoně byla na Novém Zélandu a chyběla zhruba polovinu základní části. Myslím si, že se nám docela dařilo. Jedná se pochopitelně o obrovské oslabení, ale věřím, že i tak budeme vyhrávat,“ vypráví kouč.

Jihočešky za dva týdny hostí v prvním a druhém kole Tempo Praha a Kunovice. I když v klubu nemají nyní jasně dané, kdo je jednička nadhozu, je pravděpodobné, že se na něj postaví zkušená rakouská hráčka Martina Lacknerová. Mezi další varianty patří i Veroniky sestra Michaela a Slovenka Dana Drgoňová.

„Míša zkouší nadhozy už druhou sezonu. Dana je velmi talentovaná a dokáže házet slušně. Navíc jsme tým doplnili o naše juniorky Kláru Votrubovou a Taťánu Touškovou. Variant máme dost a v zápasech budeme hráčky střídat, abychom byli méně čitelní. Soupeře tím chceme zmást,“ dodává Pavel s tím, že do klubu vedení přivedlo i reprezentační juniorky z Chomutova Alex Moravčíkovou a Štěpánku Boučkovou.

Pandemie koronaviru družstvo podle slov trenéra sice omezila, ale na přípravu velký vliv neměla. „Výpadek jsme měli asi na dva měsíce, kdy holky trénovaly individuálně. Jsou na to ale zvyklé, takže to nebyl až takový problém. Zaměřili jsme se i na sílu a například pálku v zimě trénujeme na stativech. Když se uvolnila omezení, začali jsme trénovat čtyřikrát týdně. Tým už má nějakou tvář. Možná se dá i říct, že trénujeme více než dříve a pro holky je to hodně náročné. Jsou v zápřahu skoro každý den,“ popisuje trenér.

Při absenci Peckové se Ledenice pokusí zápasy vyhrávat díky jejich další silné disciplíně. V uplynulých ročnících platilo, že soupeřky uměly přestřílet v útoku.

„Že bychom měli hrát dole, to si vůbec nepřipouštíme. Jednoznačně chceme do play off a tam se pokusit obhájit titul. Máme velkou sílu na pálce a nadhazovačky jsou na úrovni jiných extraligových týmů, takže šance tam je,“ ujišťuje Pavel.

Muži začnou beze změn

Několik sezon usilovali muži Ledenic o extraligový titul. Neúspěšné snažení se jim povedlo zlomit až minulý rok, kdy jasně dominovali. A to jim může pomoci při obhajobě, protože mužstvo zůstalo pohromadě.

„Řešíme ale nějaká zranění, takže uvidíme, jak na tom budeme na začátku soutěže,“ říká trenér Jaroslav Korčák. Muži hrají první dvě kola o týden dříve než ženy - 6. a 7. června pojedou do Prahy k zápasům s Radotínem a Tempem.

„Než přišel koronavirus, měli jsme standardní režim. Zasáhlo to všechny týmy, takže podmínky máme stejné. Teď už jedeme podle plánu a máme tréninky čtyřikrát týdně. Ale tušíme, že ze začátku budeme v zápasech dělat chyby. Během sezony to budeme ladit. Zlepšení pak přinese i výsledky,“ míní trenér.

Korčák bude tým připravovat během základní části na boje v play off, ve kterém by klub chtěl zaútočit na obhajobu. „O titul se popereme. Mužstvo má sílu,“ je přesvědčený kouč. Ledenice to mohou ukázat už brzy.