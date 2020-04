Rybáři se musí učit vázat háčky online, líčí ředitelka domova dětí

Co děláte, když nemáte děti v kroužcích?

Snažíme se tu dobu využít na věci, na které bychom za běžného stavu neměli čas. Uklízíme sklady, doděláváme administrativu a archivy. K tomu připravujeme letní činnost, protože pořád věříme, že o prázdninách už zase pojedeme naplno. Od začátku července mají začít sportovní tábory na našich základnách u Lipna i příměstský tábor.

Celkem jich pořádáte 23, jak avizujete na webu domu dětí a mládeže?

To je jen počet táborů, které organizujeme my s našimi zaměstnanci, případně s pomocí externích pracovníků. Ale k tomu máme ještě spolupracující tábory, a těch je dalších dvacet.

Kolik dětí s vámi prožije část prázdnin?

Je to 1 200 až 1 500 dětí. Z poloviny až ze dvou třetin je naplní veřejnost a zbytek jsou děti z našich zájmových kroužků, pro které pořádáme speciální letní pobyty typu tanečních táborů, keramiky, přírodovědy. Ale ty přírodovědné jsou hodně i pro veřejnost. Děláme jich několik typů, i různé putovní, letos jsme měli jet do Nízkých Tater na Slovensko. Máme už zaplacené zálohy, jestli nám je tamní ubytovatelé vrátí, zkusíme něco podobného zorganizovat v Čechách, protože hranice zůstanou dlouho zavřené.

Neodradila rodiče od přihlašování potomků na tábory nynější epidemie?

Přihlašování jsme otevřeli od 1. února a rodiče hned začali své děti na tábory objednávat. Už několik let se to děje elektronicky přes systém Domeček, který používá většina domů dětí v republice. Asi dvě třetiny táborů už máme obsazených.

Jak reagují rodiny na současný stav, nepožadují vrátit peníze za kroužky?

Zatím se jen ptají, chtějí informace, na co se mají připravit, s čím počítáme, ale žádné stížnosti jsme nezaznamenali. Je to také tím, že nemáme moc vysoké ceny za kroužky, myslím si, že i v rámci Jihočeského kraje jsme jedni z nejlevnějších. Většina kroužků u nás stojí 700, 800 korun. Za dva a půl měsíce bychom jim vraceli 150, 200 korun. Přitom peníze za kroužky u nás spadají do provozu a počítáme s nimi, byla by to pro nás komplikace, kdybychom jich měli část vracet.

Kolik kroužků máte a fungují nějak, když je dům dětí zavřený?

Přes školní rok máme asi 220 kroužků a v nich 2,5 tisíce dětí a mládeže. Když jsme museli 11. března kvůli epidemii zavřít, někteří lektoři začali nabízet online výuku. Je o ni docela zájem a v dané situaci je to praktické řešení. Když půjdou rybáři dejme tomu na konci dubna nebo v půlce května ven, už musí umět vázat háček, což by se normálně učili tady. A budou se připravovat, že udělají zkoušky rybářského řádu. A to se můžou taky učit při komunikaci se svým lektorem. Po svém jedou online i modeláři, tanečníci nebo hudebníci, aby zvládli všechno, co se mají naučit.

Věříte, že své dovednosti předvedou i letos divákům na tradiční Zahradní slavnosti?

Věřím, že se Zahradní slavnost uskuteční, ať to bude na konci května, nebo na konci června. Je to jakoby akademie ve velkém, děti předvádějí na pódiu divákům, co se naučily. Nenechá si to ujít kolem tisíce lidí. A ve všech místnostech vily se něco děje a každý si tu může něco zkusit, připravena je i velká hra.

Máte už jasno, co bude s oborovými olympiádami a sportovními soutěžemi, které tradičně organizujete, ale teď zamrzly?

To nebude vůbec snadné vyřešit. My děláme pro kraj olympiády a sportovní soutěže ministerstva školství, jde o 55 sportovních soutěží a 45 soutěží předmětových různých kategorií. Všechno, co vás napadne – matematická, chemická, biologická, fyzikální... Všechny olympiády, okresní i krajská kola. A také SOČ, Středoškolskou odbornou činnost, kde předvádí středoškoláci svoje často špičkové práce. Teď už byla rozjetá většina okresních kol a přišlo nařízení, že se všechny soutěže až do konce roku ruší.

Co se s tím dá dělat?

Nyní pracujeme na vyúčtování toho, co už se uskutečnilo, a všichni komunikují s ústředními komisemi svých soutěží na ministerstvu. Ale vůbec nikdo se nechce organizování té soutěže vzdát. Třeba u SOČ se řeší uspořádání online krajského a online celostátního kola. Ale je otázka, jak to udělat, protože u nás při krajském kole sedí 18 komisí po celé vile, protože těch oborů je 18. A dát dohromady všechny specialisty, aby se sešli, je umění a dát je online, aby byli v tu chvíli na jednom místě a ještě si všichni dopředu přečetli studentské práce a vyslechli si soutěžícího, není vůbec jednoduché.

A také proč by se nejlepší mladí biologové a chemici měli vzdát prestižního letního soustředění na Běstvině a Běstvince?

To je další zádrhel spojený s pořádáním biologické a chemické olympiády, kdy vítězové krajských kol jezdí na tato soustředění. V podhůří Železných hor si užívají pobyt pod vedením učitelů z předních českých univerzit a pracují s nejmodernějšími přístroji. Pořadatelé olympiády se smířili s tím, že to, co se letos nekonalo, se uskuteční příští rok, ale musí ty studenty nějak vybrat na letní soustředění. Proto se teď domlouvá přes krajské koordinátory, jak se budou nadaní středoškolští biologové a chemici vybírat.

Je na současné špatné situaci vůbec něco dobrého?

Dobré je, že máme čas na věci, které bychom běžně vůbec nestíhali. Snažíme se opravit co nejvíc našeho majetku, děláme věci, které by přišly na řadu přes léto. Teď třeba začneme na našem odloučeném pracovišti na Lannově loděnici u Dlouhého mostu předělávat celou elektroinstalaci, budeme tam dávat nové obložení sociálního zařízení. Můžeme také v předstihu začít s přípravou táborových základen.

A co dělají řemeslníci ve vile?

V pěti místnostech dávají nová okna. S jejich kompletní výměnou jsme začali loni v květnu, je to dvouletý projekt, který měl pokračovat zase až v létě. Ale protože tu nejsou děti, mohou řemeslníci pracovat už nyní. Vyměňují původní okna po rodině Hardtmuthů, která jsou stará 110 let. Byla naprosto dokonalá, a kdyby o ně všichni následující majitelé řádně pečovali, nebyla by dnes na výměnu, ale jen na velkou rekonstrukci.