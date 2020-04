Bude léto na jihu Čech bez festivalů? Pořadatelé zatím spíše vyčkávají

Loni v polovině července zaplnily rozlehlý areál letiště Čápův dvůr tisíce fanoušků, kteří si přijeli poslechnout své oblíbené kapely. Řada z nich pravidelně míří na festival Mighty Sounds i ze zámořských zemí.

Kvůli pandemii koronaviru je ale možné, že místo na okraji Tábora letos žádnému náporu milovníků ska, reggae a punku čelit nebude. A stejný scénář hrozí většině areálů, kde se mají odehrát jiné významné jihočeské festivaly.



„Celá situace se nás výrazně dotýká už v tuto chvíli, protože jsme museli zrušit nebo přesunout řadu našich klubových akcí. Co se týče festivalu, zatím nemáme žádné finální stanovisko. Vývoj událostí sledujeme s obavami, ale zároveň se snažíme najít možnosti, jak by mohlo festivalové léto proběhnout, případně jaký by mohl být nový termín,“ říká mluvčí festivalu Mighty Sounds Markéta Štechová.

Rozpočet Mighty Sounds každý rok přesahuje 10 milionů korun. Jeden z největších problémů je podle organizátorů zajištění kapel pro případ, že by bylo nutné sáhnout k náhradnímu termínu. Řada hlavních hvězd totiž svůj plán koncertů sestavuje s ročním předstihem.

„Je nesmírně náročné najít v jejich programu nějakou skulinu. V tuto chvíli je situace navíc velmi nepřehledná, protože i jiné evropské festivaly ohlašují své přesuny na příští rok. Jsme v kontaktu s manažery kapel a skládáme řadu možných scénářů, jak se v budoucnu zařídit,“ dodává Štechová a naráží například na zrušenou červnovou britskou akci Glastonbury, což je jeden z nejslavnějších festivalů na světě.

Pokud dojde před létem ke zmírnění opatření, s velkou pravděpodobností ale zůstanou ještě zavřené hranice. Potom by nastal problém s příjezdem zahraničních interpretů.



O něco jasněji už mají pořadatelé Open Air Musicfestu Přeštěnice ve stejnojmenné obci u Milevska. Letos tam na konci června měla dorazit legendární kapela Slade nebo zpěvačka Hana Zagorová.

Klíčový je pro ně konec dubna, kdy se definitivně rozhodnou o dalším postupu. Vývoj situace v Česku je ale poslední dny utvrzuje v tom, že uspořádat akci pro několik tisíc lidí bude prakticky nemožné.

„Připravujeme se spíše na to, že festival letos vůbec nebude. Nasmlouvaným kapelám už teď nabízíme možnost hraní na příštím ročníku. Je to pro nás prakticky jediné řešení, protože si chceme udržet tradiční termín. Festival by se konal jenom v případě uvolnění všech nařízení, ale to by muselo být v dostatečném předstihu,“ vysvětluje Vít Kratochvíl, jednatel organizace Milevský kraj pořádající festival v Přeštěnici.

Ani to však není podle něho ideální řešení. Kratochvíl si totiž nedokáže představit, že by se krátce po zrušení všech vládních omezení do areálu hrnuly davy návštěvníků.

„Lidé budou po takové události mimořádně opatrní a myslím si, že si spíše odpustí masové akce. Teď jen doufáme, že případné zrušení letošního ročníku nebude pro celý festival likvidační. Věřím ale, že se příští rok v Přeštěnici opět sejdeme,“ přemýšlí Kratochvíl.

Podobné problémy řeší také organizační tým festivalu Okolo Třeboně, který se odehrává na přelomu června a července. Prozatím k radikálnímu řešení nesáhl.

„Ale pokud bychom nemohli festival uspořádat v plánovaném rozsahu, vrátili bychom se ke kořenům a uspořádali výstavu věnovanou předchozím ročníkům. Může se také stát, že se sejdeme jen v úzkém kruhu s muzikanty a symbolicky zavzpomínáme na dobu, kdy festival na břehu rybníka Svět vznikal,“ naznačuje ředitel festivalu Pavel Barnáš. Rozpočty těchto dvou akcí se pohybují každoročně v řádech jednotek milionů korun.

Velkým problémem by bylo zrušení letošního ročníku pro organizátory Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. Například operní hvězdy se musí domlouvat často s ročním i dvouletým předstihem. Letos tam má dorazit třeba José Cura nebo jazzový bubeník Billy Cobham.

Organizátoři však v přípravách zatím stále pokračují. „Do léta je ještě daleko a my pevně věříme, že se vše brzy vrátí do normálních kolejí. Děláme maximum pro to, abychom mohli naplánovaný program odehrát v plném rozsahu,“ avizují organizátoři na facebookovém profilu. Vedení festivalu nechtělo současnou situaci zatím více komentovat. Loňský rozpočet přesahoval 38 milionů korun.

Hudební přehlídku Jihočeská intermezza v druhé polovině letních prázdnin zatím nechce rušit ani pořádající Jihočeská filharmonie.

„Už teď máme celý program téměř hotový a počítáme s tím, že festival bude. Pokud to ale okolnosti nedovolí, budeme se snažit o přesunutí, rušit jej určitě nechceme. Pevně věřím, že se v případě nouze s účinkujícími domluvíme na náhradním termínu. Přece jen touto krizí prochází takřka celý svět,“ přibližuje podrobnosti ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Na začátku tohoto týdne navíc písečtí radní rozhodli o zrušení festivalu Pískoviště, který byl plánovaný na 22. až 24. května. Organizátoři uvažují, že by jeho zmenšenou verzi uspořádali na podzim.

Rozjede se krumlovská točna?

K nejisté budoucnosti se vyjádřil i ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. V letních měsících totiž herci vystupují před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Kvůli koronaviru už museli rušit řadu premiér na přelomu zimy a jara v kamenném divadle v Budějovicích.

„Počítáme s tím, že je uvedeme až v příští sezoně. Letní část této sezony ale můžeme odehrát ve zkrácené podobě, pokud ovšem bude tato varianta vůbec možná. Musíme počkat do Velikonoc, kdy se pro nás bude lámat chléb,“ upřesňuje ředitel. Dodává, že by zrušením vystoupení na otáčivém hledišti přišlo divadlo zhruba o dvacet milionů korun.

Na oblíbené krumlovské scéně má sezona začít 3. června, divadlo zde naplánovalo 86 představení. Prodalo už dokonce většinu vstupenek. Nikdo z diváků je zatím nevrací.

Činohra uvede premiéru komedie Da Vinci v režii Petra Zelenky, Petr Forman zde nastuduje inscenaci Muž dvojhvězdy. Tržby z otáčivého hlediště loni činily 43,3 milionu korun, dorazilo téměř 59 tisíc diváků.