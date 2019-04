Dům animace v Třeboni nevznikne. Městu hrozí, že přijde o festival

Celoročně sem měly mířit na výlety rodiny s dětmi nebo zájezdy školáků. Plánovaný Dům animace, který měl nabídnout jedinou expozici svého druhu v Čechách, v centru Třeboně ale nebude.

O ukončení projektu za více než 80 milionů korun rozhodli v pondělí zastupitelé, když odmítli přijmout dotaci v hodnotě 66,4 milionu z IROP. Nová expozice ve středověké radnici měla interaktivní formou přiblížit historii českého animovaného filmu.

Plán počítal se čtyřmi patry a 650 metry čtverečními. Myšlenka, že Dům animace ještě víc spojí město a mezinárodní festival Anifilm, tak po rozhodnutí radnice padla.

Podle starosty Jana Váni (ODS) měla být původní spoluúčast města 12 milionů korun, což minulé vedení radnice navýšilo na 21 milionů, takže by platila zhruba celé stavební práce.

„Nikdo nevíme, kolik by nás provoz objektu stál. Máme povinnost dům provozovat sami a toto je důležitá informace. Vidíme to na příkladu Domu Štěpánka Netolického, kde doplácíme měsíčně 140 tisíc korun, které město vyhazuje do luftu,“ zmínil mimo jiné Váňa k projektu, nad kterým zastupitelé diskutovali téměř hodinu.

Část opozice nápad intenzivně podporovala. „Projekt určitě nebyl ušitý horkou jehlou. Pracovali jsme na něm s nejlepšími experty z oboru. Možná není domyšlený úplně ekonomicky, nicméně každá taková záležitost z oblasti sportu či kultury je vždy dotovaná. Nikdy to nebude peníze vyrábět. Dělá se to kvůli vzdělání, kultuře a budoucímu pohledu na město,“ řekl na téma návratnosti bývalý místostarosta Josef Pindroch (za ANO).

Podle Váni by se musel projekt přefinancovat. Radnice se teď ale chystá peníze vložit jinam. „Chceme udělat rekonstrukci Bertiných lázní v plném rozsahu. Zahrneme do ní opravu 43 pokojů, abychom při odstávce udělali vše. To je dalších 32 milionů. Na Bertu příští rok dáme 121 milionů,“ uvedl starosta.

S částkou připravenou na letošní rok celá akce vyjde na více než 170 milionů.

Například pro příští rok má Třeboň na investice předběžně 200 milionů. Dalších asi 60 milionů má zamířit do areálu Lázní Aurora.

Někteří zastupitelé upozorňovali mimo jiné na to, že spoluúčast města je s ohledem na význam projektu zanedbatelná.

„Nemluvíte jako starosta města, které má za sebou 18 let animovaného filmu. Nemluvíte jako starosta města, který u zrodu festivalu stál a plně ho podporoval. Nejde jen o rekonstrukci historického domu či vytvoření muzea. Je to pevně provázáno s Anifilmem jako takovým a jeho existencí a fungováním ve městě. Když to nepodpoříme, tak dáváme festivalu červenou. Asi tady ještě nějakou dobu vydrží, ale tento signál je velice nebezpečný. Dnešním rozhodnutím můžeme pohřbít jedinečnou kulturní záležitost, která město posouvá na jinou úroveň,“ varovala bývalá starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL).

Při jednání bylo nakonec devět zastupitelů pro přijetí dotace, dvanáct proti a dva se zdrželi.

Festival Anifilm Mezinárodní festival animovaných filmů vznikl v roce 2009 poté, co se původní přehlídka AniFest přesunula z Třeboně do Teplic. V jihočeském městě má tradici už od roku 2002. V roce 2013 se oba festivaly spojily a zůstaly pod společným názvem Anifilm v Třeboni. Festival je přehlídkou filmů z celého spektra animace a uděluje ceny v několika kategoriích. Letos se odehraje od 7. do 12. května. Rozpočet je 13 milionů korun.

Hlasování sledoval i ředitel festivalu Tomáš Rychecký. „Po zániku podobné expozice na zámku Kratochvíle není v Čechách takový ucelený průřez touto tvorbou. Nové vedení radnice má jiné priority. Mně je to líto. Připadá mi, že se město Třeboň střelilo do vlastní nohy. To je ale všechno, co s tím můžu dělat,“ uvedl.

Že se slova bývalé starostky mohou naplnit, potvrzuje jeho reakce. „V momentě, kdy dostaneme nabídku, abychom Dům animace měli v jiném městě jako celoroční aktivitu, tak to může mít vliv na festival. Nechci ale předjímat. Osobně bych byl rád, kdyby festival zůstal v Třeboni,“ přidal Rychecký.

Rozhodnutí podle něj neznamená likvidaci projektu jako takového, ale vnímá ho jako jeho pravděpodobný konec v Třeboni. Tento rok bude pro festival Anifilm důležitý. Minulá smlouva s městem vypršela loni a o nové budou obě strany jednat po letošním ročníku.

„Festival tady má tradici. V roce 2010 se přestěhoval do Teplic. Já jsem podporoval, aby tady pokračoval, což se v krátké době úspěšně podařilo. Bylo to z mojí iniciativy. Nikdo mě nemůže podezírat z toho, že tady nechci Anifilm. Naopak. Nenechám se ale tlačit do kouta pod hrozbou, že festival odejde. Myslím, že organizátoři nemají důvod. Jestli jim někdo nabídne, že bude Dům animace provozovat, tak nemůžeme nic dělat,“ konstatoval Váňa. Město pořadatelům ročně dává 400 tisíc korun a poskytuje i prostory.