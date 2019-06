Družba Jihočeského kraje s Ruskem? Turnaj pro hokejisty za milion korun

Letenka pro jednoho hráče za desetitisíce korun a nadstandardní ubytování. V srpnu budou České Budějovice hostit juniorský turnaj O letní pohár hejtmanky.

Jihočeský kraj na čtyřdenní akci přispěje nečekaně vysokou částkou jeden milion korun. Proč?

Chce utužit spolupráci s ruskou Sverdlovskou oblastí. Z jejího hlavního města Jekatěrinburgu mají přiletět významní hosté: mladí ruští hokejisté. Jestli ale dorazí, stále není jisté.

Jihočeši dlouhodobě vynakládají peníze na družbu s místem vzdáleným vzdušnou čarou více než tři tisíce kilometrů a turnaj je jedním z nejnovějších projektů. „Impulz ke klubu šel od nás, proto dáváme na akci tak vysokou dotaci jednoho milionu korun,“ potvrdil náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Dotace kryje většinu nákladů na turnaj za 1,2 milionu. Pořádá ho prvoligový českobudějovický hokejový klub. Pro ilustraci: podobný turnaj organizuje i extraligový Třinec. Jemu ale Moravskoslezský kraj přispěl loni 150 tisíc korun.

Proč se Jihočeský kraj tak plácl přes kapsu? Materiál, ze kterého vycházeli zastupitelé, odkazuje právě na prohloubení spolupráce se Sverdlovskou oblastí. Zastupitelé dotaci posvětili v dubnu a 4. června kraj peníze vyplatil.

Doteď ale stále není jasné, jaké týmy přijedou. Účast potvrdily Brno a Liberec. Příjezd přislíbil i švýcarský Bern, s nímž má kraj také navázanou spolupráci.

Jekatěrinburg jako hlavní host ale zatím příjezd neoznámil. Materiál k dotaci přitom odkazuje hlavně na spolupráci s ruskou oblastí.

Vedení klubu podle generálního manažera Stanislava Bednaříka ruský celek dva měsíce opakovaně oslovuje. Neúspěšně. Snažit se má nyní i kraj. Očekává se ale, že Rusové dorazí.

Turnaj naplánovaný na 22. až 25. srpna počítá se 150 účastníky, jimž klub s významným přispěním kraje uhradí náklady na ubytování, stravování, autobus či rozhodčí. Největší část tvoří náklady právě na dopravu Rusů. Jedna letenka podle Bednaříka stojí mezi dvaceti až třiceti tisíci korunami a hráčů přiletí asi pětadvacet. Hrubým odhadem tak dá kraj jen na cestu ruského týmu více než půl milionu korun.

„Má z toho být pravidelná záležitost. Naši junioři by tam měli létat na náklady Sverdlovské oblasti a naopak oni sem na náklady kraje. Pokud by se stalo, že Rusové nepřijedou a my místo toho pozvali třeba Linec, tak vyúčtujeme to, co nás to bude stát. Je to standardní postup. My se staráme hlavně o sportovní stránku,“ sdělil Bednařík s tím, že v minulosti už budějovičtí hokejisté v Rusku hráli, stejně jako oni tady.

Loni na juniory přišlo 180 diváků

Jak moc se nákladná akce dotkne obyvatel kraje, ukáže až turnaj. Materiál pro zastupitele počítá se zájmem diváků. Běžný extraligový zápas juniorů Motoru a Salcburku ale loni na podzim sledovalo necelých 180 lidí.

A zatímco do nákladů na turnaj mládeže dává kraj milion korun, třeba květnový Vltava Run, který si žádal o dotaci 750 tisíc korun, dostal 50 tisíc. Na jeho start se přitom postavilo skoro 3,5 tisíce běžců. Ještě víc lidí, zhruba devět tisíc, pak přilákal festival Budějovický Majáles. Ten dostal 100 tisíc.

Hokejový turnaj pro juniory je přínosný hlavně pro sportovce, což potvrzuje třinecký klub. Právě HC Oceláři Třinec na svém turnaji kromě českých týmů přivítali i jeden z Ruska a Lotyšska.

„V případě President Cupu nám jde o vytvoření kvalitní akce, která umožní našim dorostencům mezinárodní konfrontaci té nejvyšší možné úrovně. To vše samozřejmě při zachování ekonomické smysluplnosti. Turnaj nemá ziskový charakter, z hokejového hlediska je však pro nás jedním z vrcholů letní přípravy,“ vysvětlil mluvčí klubu Radim Sajbot.

„Předmětem cesty bylo prohloubení přátelských vztahů“

Že se kraji vyplatí dávat peníze do spolupráce se vzdálenou oblastí si myslí i náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012), jenž byl letos od 24. do 30. dubna na služební cestě v Jekatěrinburgu. Letenky pro něj a další čtyři lidi vyšly dohromady na 75 tisíc korun. Loni stály 82 tisíc a předloni 78 tisíc.

„Předmětem cesty bylo prohloubení přátelských vztahů. Příští rok chceme v Jekatěrinburgu připravit dny Jihočeského kraje, fórum o podnikání a cestovním ruchu. Oblast je pro Jihočechy atraktivní, bohatá, kulturní a krásná. Cesta trvá 4,5 hodiny. Do budoucna je i návaznost na připravované letiště v Budějovicích,“ prohlásil Hroch.

Statistiky nicméně mluví trochu jinak. Zatímco loni bylo pro Čechy nejnavštěvovanější zemí Chorvatsko, kam odjelo 813 tisíc lidí, Rusko nepatří mezi top destinace. „Počet Čechů v Rusku v roce 2018 byl 44 tisíc,“ informovala Martina Košlíková z Asociace cestovních kanceláří ČR. Daleko před Ruskem jsou mimo jiné Slovensko, Itálie či Řecko. Strašákem může být vyřizování víza či o něco dražší letenky.

„V Čechách je stále zakotvená pachuť historie vůči východním destinacím. Jako turisté jsme orientovaní na západ a východ pro nás nyní není až tak atraktivní. Budeme ho objevovat výhledově třeba za deset let,“ uvedl Petr Janeček, vedoucí Centra cestovního ruchu Západočeské univerzity v Plzni, který působí i na Jihočeské univerzitě.

Do Ruska pojede filharmonie

Dodal, že z opačného pohledu patří ale turisté z Ruska pro jih Čech mezi ty početnější. „Důvodem je mimo jiné velký počet obyvatel, v případě této oblasti přes čtyři miliony lidí. To je podpořeno také přímým leteckým spojením s Prahou nebo s přestupem v Moskvě či ve Vídni. Rusové zůstávají v kraji déle než Asiaté, proto mají vyšší pozitivní dopad na regionální ekonomiku,“ sdělil.

Podle hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) je rovin, ve kterých spolupráce kraji prospívá, několik. Za hlavní považuje tu kulturní, která souvisí třeba s koncertem Sverdlovské filharmonie. Do Jekatěrinburgu vyrazí na zájezd příští rok i Jihočeská filharmonie. „Do Ruska vozíme také firmy a vždy dojde k navázání určitých kontraktů,“ řekla.

Zástupci regionů spolupráci potvrdili v roce 2014. Ze vzdálenějších zemí má kraj partnerské regiony třeba v Číně, Vietnamu či Norsku. Do žádného z nich ale nejezdí tak často jako do Jekatěrinburgu.