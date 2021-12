Jihočeský kraj uvolní příští rok na dotace 650 milionů. Myslí i na učitele

I v roce 2022 zamíří z krajské kasy stovky milionů korun na různě velké projekty, které by obce jinak samy nedokázaly pokrýt. Starostové napříč regionem budou moci pro příští rok využít celkem 34 krajských dotačních programů. Tentokrát do nich půjde z rozpočtu okolo 650 milionů korun, což je podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS) deset procent toho, co region dostává od státu na sdílených daních.

„Přerozdělování těchto peněz zpět do obcí je jednou z rolí, kterou má kraj plnit. Letos jsme k dotacím zařadili také krajský investiční fond, což je dalších 200 milionů korun, které se dostanou zpátky ke starostům,“ připomněl Kuba.

Podle hejtmana má nový fond potenciál podpořit projekty, na něž by jinak malé obce neměly šanci dosáhnout. „Něco podobného u nás dlouhodobě chybělo a Program obnovy venkova na takové akce nebyl připravený. Navíc má takzvaný multiplikační efekt, kdy peníze z kraje mohou pomoci postavit stavby až za miliardu korun, přitom je v něm 200 milionů,“ doplnil dále Kuba.

Vedle investičního fondu nejvíce peněz proudí právě do Programu obnovy venkova, pro příští rok to má být celkem 90 milionů. Obce však mají čas na podání žádosti už jen do 31. prosince tohoto roku. Podle Evy Povišerové z krajského úřadu, která je vyřizuje, čeká na žadatele navíc několik změn.

„Tou nejzásadnější je snížení maximálního počtu obyvatel na dva tisíce pro obce, které se mohou o příspěvek ucházet. Navíc každá z nich bude moci žádat pouze jednou, za to ale mohou na svůj plán dostat až 50 tisíc korun, tedy dvakrát víc než doposud,“ shrnula Povišerová novinky s tím, že i tak by měli mít starostové velkou šanci na peníze směřující převážně do oprav v malých sídlech dosáhnout.

Oproti předchozímu roku se rozpočet tohoto titulu o několik milionů snížil. Kuba navíc připomíná, že by se mohl do budoucna více zaměřit na konkrétní problémy, které obyvatele obcí v kraji tíží.

„Umím si představit, že by se každý rok vytyčilo po dohodě se starosty jedno téma, například modernizace wi-fi, a na to by daný rok od nás chodily příspěvky,“ upřesnil.

Významné částky plánuje hejtmanství uvolnit také na výstavbu a rekonstrukce silnic, k nimž bude nově možné žádat i o peníze na rozšíření komunikací o bezpečnostní prvky. „Dalších 40 milionů putuje na obnovu a výstavbu kanalizací, vodovodů nebo čistíren odpadních vod,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast dotací Pavel Hroch.

Celkem 88 milionů plánuje kraj uvolnit pro sportovce, z čehož si podstatnou část rozeberou hlavně kluby pro mládežnické oddíly. „Pevně věřím, že budeme mít v této oblasti převis žadatelů. Na jihu Čech máme spoustu kvalitních oddílů, které budou pro své žákovské týmy žádat peníze,“ uvedl Hroch.

Myslí i na venkovské prodejny

Poměrně zajímavou sumu vyčlenil kraj pro dobrovolné hasiče, kteří dostanou celkem 31 milionů, a to převážně na opravu či nákup nové techniky nebo na rekonstrukce zbrojnic.

Myslet chce také na venkovské prodejny. „Dostáváme spoustu dotazů, zda vůbec budeme podporu vyhlašovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu už zveřejnilo svůj program Obchůdek 21+ a my jsme se k němu jako kraj přihlásili,“ objasnil náměstek hejtmana.

Novinkou pro příští rok je rovněž program lákající lékaře z jiných regionů na jih Čech. Vedení kraje tím chce reagovat na to, že přibývá míst, které je problém pokrýt primární lékařskou péči.

„Dnes už se to děje i v Jindřichově Hradci, kde najednou skončí praktik a lidé nemají kam jít. Můžeme už jen reagovat tím, že nové lékaře budeme motivovat příspěvkem a výhodami, aby sem přišli,“ vylíčil Kuba s tím, že po Vánocích začne hejtmanství s rozsáhlou kampaní, která bude podle jeho slov mířit i na Slovensko.

Stejně jako v minulých letech i tentokrát mohou lidé počítat s takzvanými kotlíkovými dotacemi. Od roku 2016 Jihočeský kraj rozdělil mezi devět a půl tisíce úspěšných žadatelů už více než miliardu.

„V nové výzvě ale budeme odbavovat pouze žadatele s nižšími příjmy, pro ostatní je určený program s názvem Nová zelená úspora,“ vysvětluje Vanda Pánková, vedoucí oddělení evropské integrace na krajském odboru evropských záležitostí.

Náměstek hejtmana Hroch dále apeluje právě na sociálně a ekonomicky slabší Jihočechy, aby se neváhali obrátit na obecní a městské úřady s žádostí o pomoc při vyřizování žádosti.

„V první řadě musíme zjistit, jak velký by byl o dotace na nové kotle zájem. Teprve pak můžeme na příslušném ministerstvu žádat o konkrétní částku,“ upozornil Hroch.