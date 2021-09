Obce chtějí přes byty udržet mladé rodiny, pomáhá jim dotace od kraje

Bydlí tam necelá tisícovka lidí a víc už jich ani přibýt nemůže. Obci Štěpánovice na Českobudějovicku totiž zoufale chybí byty i parcely pro novou výstavbu. Kvůli tomu odtud naprostá většina mladých mizí a míří raději do nedaleké Třeboně či do krajského města.

„Máme tu spoustu žádostí o bydlení v obecních bytech, ale je to všechno trvale naplněné. Myslím si, že zájem je velký díky dobré infrastruktuře, protože máme školu, školku, poštu i kvalitní spojení s okolím. Registrujeme ale velký požadavek na výstavbu rodinných domů, snad každý týden se mě někdo ptá na obecní parcely. Ty ale bohužel nemáme,“ vysvětluje starosta Štěpánovic Vladislav Ludvík.

Právě to jsou hlavní důvody, proč se svou obcí žádal o krajskou dotaci na přípravu výstavby obecních bytů. Jihočeští zastupitelé minulý týden rozdělovali osm milionů korun mezi dvacítku podobných uchazečů. Štěpánovice uspěly, kraj jim tak část nákladů na projektovou dokumentaci uhradí.

„Chceme v našem regionu udržet mladé lidi a nabídnout jim zde dostupné bydlení je podle nás účinná cesta, jak toho dosáhnout. Pokud se ukáže, že je o tento typ bydlení mezi mladými zájem, rádi bychom v podpoře výstavby obecních bytů pokračovali,“ naznačuje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Přínos podobných programů pro menší obce vidí také náměstek hejtmana pro regionální rozvoj František Talíř, podle něhož je hlavním problémem zdražování ceny bydlení a zároveň jeho nedostupnost. „Obce mají nyní velkou možnost nastartovat výstavbu vlastních bytů a udržet tak na vesnici právě mladé lidi,“ myslí si Talíř.

Pro vedení Štěpánovic, které plánuje postavit dům s devíti byty, je krajská dotace výraznou pomocí.

„Celý projekt nás stál asi milion korun a samotná stavba by měla vyjít přibližně na 20 milionů. Máme už dokonce vydané i stavební povolení a počítáme s tím, že v domě vzniknou větší i menší byty. Budou tam moci bydlet rodiny i jednotlivci,“ doplňuje starosta.

V Boršově myslí i na seniory

Mladé lidi chce v obci udržet také Jiří Kodad, starosta Dobronic u Bechyně na Táborsku. Tam připravují projektovou dokumentaci na přestavbu části staré obecní hospody. „Museli jsme ji nejprve odkoupit a v jejím podkroví bychom chtěli vybudovat dva byty. Primárně budou pro mladé, pokud ovšem budou mít zájem,“ líčí Kodad.

Na rozdíl od Štěpánovic je odchod mladých lidí do větších měst v Dobronicích jeden z hlavních důvodů, proč se obec celkově vylidňuje. „Potřebujeme podpořit mladé rodiny, protože věkový průměr je zde opravdu vysoký. V obci máme asi 280 domů či chatek, ale pouze 104 obyvatel,“ upozorňuje starosta.

To samé si myslí také náměstek hejtmana pro venkov Pavel Hroch. Kraj by se podle něj měl snažit zachovat malé obce a venkov jako celek v takové podobě, aby tam chtěli lidé žít.

„Jihočeské obce nemají primárně fungovat jako skanzen pro turisty, ale mají být kvalitním místem pro soužití všech generací. Musíme proto podporovat snahy obcí s vytvářením dostupného bydlení,“ uvádí Hroch.

Jedním z úspěšných žadatelů je také obec Boršov nad Vltavou. Oproti ostatním zde však neplánují udržet jen mladou generaci, pro kterou chtějí postavit dům se startovacími byty. Myslí také na své seniory. Pro ty opraví 200 let starou školu a vytvoří v ní osm bezbariérových bytů. Boršovští žádali na tento projekt 200 tisíc korun s tím, že by nyní měla přestavba vyjít na 16 milionů.

„Prioritně budou určené pro naše penzisty. Počítáme s tím, že byty by byly obecní, neprodávaly by se a senioři by v nich byli celou dobu v podnájmu. V tuto chvíli máme v Boršově jediný obecní byt,“ říká starosta Jan Zeman. V Boršově přitom žije zhruba osmina penzistů. Ti zde často bydlí v rodinných domech, o něž se na sklonku svého života nedokážou postarat.

O podporu se v prvním ročníku dotačního programu s názvem Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů ucházelo 23 obcí. Pomoc od kraje však dostane pouze dvacet, které stihly do 30. července v pořádku poslat svou žádost. Rozdělit se mají všechny peníze z programu.