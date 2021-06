Silničáři jsou při údržbě ohroženým druhem. Chceme to změnit, říká šéf ŘSD

Vozidlo typické oranžové barvy stojí v pravém pruhu dálnice D3 u Chotovin na Táborsku. Jeho posádka právě prosekává trávu podél odtokového žlabu vedle komunikace.

Rychlost je v úseku, kde práce probíhají, výrazně snížená. Přesto jsou znatelně cítit silné tlakové vlny projíždějících vozidel. Navíc je v místě velký hluk a celá situace vypadá nebezpečně. Pro posádku silničářů to je však každodenní realita.

Denně vyjíždí do podobných situací až pět stovek posádek po celém Česku. A ne vždy to končí dobře. Statistika za minulý rok hovoří o 45 nehodách s řidiči, kteří se buď nevěnují řízení, nebo nedají nohu z plynu.



„Chceme naší kampaní apelovat na řidiče, že lidé, kteří silnice denně udržují, jsou v práci stejně jako každý jiný a také se chtějí vrátit domů ke svým rodinám ve zdraví. Je třeba aby jim řidiči dávali více respektu, ti lidé tu odvádí jen svou práci,“ zdůrazňuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Po nehodě musel vrtulníkem do nemocnice

Jako příklad nerespektu řidičů ukázal nabouraný silničářský vůz, který stojí v areálu ŘSD v Chotovinách. Nehoda se stala asi před dvěma týdny a běžná údržba skončila téměř tragicky, jednoho pracovníka musel dokonce převést vrtulník do nemocnice. Předek auta je naprosto zdemolovaný od střetu s řidičem, který se nevěnoval řízení.

„Údržba silnic je tu pro lidi a byl bych moc rád, aby si to všichni uvědomili a začali vnímat silničáře jako pomoc a ne jako někoho, kdo je chce nějak omezovat. Dálnice se zkrátka udržovat musí, jinak to nejde, a je potřeba aby to lidé pochopili,“ doplnil Mátl.

Musíme to všichni přežít, tak znělo heslo loňské kampaně Besipu. A je opravdu třeba, aby si řidiči uvědomili, že na silnici přeci nejsou ve válce.

„Obzvlášť teď v létě bude doprava narůstat a probíhají i opravy silnic, proto je důležité aby si lidé tento problém uvědomovali a nedoháněli čas právě v úsecích, kde silničáři pracují,“ zdůraznil vedoucí Besipu Tomáš Neřold.

Samotní silničáři se snaží své zdraví chránit výstražnými cedulemi, nebo také speciálními přejezdovými prahy, které mají řidiče upozornit na to, že se před nimi něco děje. Přesto dochází ke střetům, a to především díky nepozornosti řidičů.

Nepozornost a vysoká rychlost

Právě nepozornost spolu s překročením rychlosti patří k těm nejčastějším prohřeškům, které musí dopravní policie řešit.



„Na tyto problémy se zaměřujeme dlouhodobě a máme poměrně i hodně možností, jak takovým přestupkům čelit a stíhat je, například díky dobré síti dopravních kamer,“ připomíná ředitel služby dopravní policie ČR plukovník Jiří Zlý a dodává, že jen za prvních pět měsíců zemřelo na českých silnicích 157 osob, z toho devět na dálnicích.

„I přes to, že jihočeská D3 patří k nejbezpečnějším dálnicím, což souvisí s nižším provozem, i tady jsme zaznamenali agresivní chování řidičů,“ doplnil Zlý.

Za dvacet minut, které kontrola na silnici v prostoru omezení strávila, projelo okolo silničářů hned několik řidičů, kteří evidentně nohu z plynu nesundali, jeden z nich navíc za jízdy telefonoval.

Policejní hlídka, která silničáře doprovázela, ihned přestupek zdokumentuje na kameře s přesným měřidlem rychlosti. Na videu je detailně vidět řidič, který nedává pozor a telefonuje. Jedno z vozidel připravených k zásahu za ním ihned vyráží, aby jej za tento přestupek potrestalo.