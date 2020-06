Hořící auto i oslava narozenin, Dan Svátek natáčí na jihu Čech nový film

Vypadá to jako klasická rodinná narozeninová oslava. Děti sedí za stolem, popíjejí brčky ovocnou limonádu, chichotají se a nad terasou vlají uvázané barevné balonky.

„Klid, ticho! Jdeme zkoušet,“ překřičí všechny režisér Dan Svátek. Petra Bučková, která hraje maminku, už se chystá vyjít s dortem na terasu, ale vtom si uvědomí: „Nechodí se už se zapálenou svíčkou?“ Členka štábu tak rychle seběhne o patro níž sehnat zapalovač.

Když je vše připraveno do posledního detailu, celá rodina zpívá „Hodně štěstí, zdraví“ malému Samuelovi a sourozenci předávají dárky. V tu dobu netuší, že se jim brzy obrátí život naruby.

Svátek začal s natáčením nového snímku Spící město podle knihy spisovatele Martina Vopěnky. Na úvod zavítal do Českých Budějovic. V polovině června štáb natáčel na Lannově třídě hořící auto a poté se přesunul do mezonetového apartmánu v Široké ulici, kde přišla na řadu oslava a další domácí scény.

V duchu rodinné pohody se ponesou první minuty filmu, pak je ale vystřídá chaos a nebezpečí. Obrat nastane, když všichni rodiče náhle usnou a děti je nemohou probudit. To potká sourozence Kryštofa, Emu, Kristýnu a Samuela.

„Ale neusnou všichni dospělí, jen ti, kteří mají děti,“ upozorňuje Svátek na to, čím ho zaujala knižní předloha.

„Pro děti v tu chvíli začne chaos. Číhá na ně v takovém světě spousta nástrah a nebezpečných lidí, kteří si je chtějí přivlastnit. To se stane i Samuelovi, kterého unese neznámý muž. Sourozenci mají dilema, jestli zůstat u rodičů uspaných novou neznámou nemocí, nebo jít hledat bratra. Rozhodnou se pro druhou variantu,“ naznačuje zápletku čtyřiačtyřicetiletý režisér, který v poslední době zaujal především snímkem Úsměvy smutných mužů nebo televizním filmem Stockholmský syndrom.

S natáčením pomůže i dron

Do Spícího města obsadil i své dva synky Adama a Kryštofa. „Oba jsou nadšení, příběh znají už delší dobu. Ale je jasné, že synovi v pubertě se občas nechce poslouchat tatínka ani na place,“ směje se Svátek, zatímco štáb připravuje terasu na oslavu. Chystají i dron.

Dětští herci si natáčení vyloženě užívají, mezi scénami se zabaví. „Já hraju Emu. Je taková drsná, největší sígr. Mám občas hodně trhlé nápady,“ popisuje svoji roli Anežka Novotná.

Její filmové dvojče, Kristýnu, ztvární Michaela Sodomková. „Máme se rády, ale někdy bychom se snědly. Když Kristýna něco řekne, Ema je okamžitě v opozici,“ pokračuje Novotná, zatímco si nechává uplést cop.

Pochvaluje si své filmové rodiče. Maminku hraje Petra Bučková, tatínka Tomáš Měcháček. „Asi jsem skvělý táta, vnímavý a hodný,“ vysvětluje jednačtyřicetiletý herec, kterému při natáčení nevadí ani noha v ortéze, vzhledem k tomu, že po několika minutách filmu usne.

Ve snímku, který půjde do kin příští rok, se objeví i Lenka Vychodilová nebo Leoš Noha.

Přesunou se do České Kanady

Poté, co přestane fungovat běžný řád s rodiči a Samíka unese záporná postava, přesunou se hlavní dětští hrdinové z městského ruchu na klidnější venkov. I proto budou filmaři natáčet v České Kanadě.

„Budeme v Jindřichově Hradci, Slavonicích, Českém Rudolci nebo Kunžaku. Když jsem s předlohou pracoval, říkal jsem si, že by se příběh hodilo zasadit právě do krajiny České Kanady. Když jsem to pak zmínil před Martinem Vopěnkou, odpověděl, že on sám to tak při psaní zamýšlel,“ podotýká Svátek.

Mrzí ho, že krásnou krajinu devastuje kůrovec. „Máme v oblasti chatu a ta situace je žalostná. Proto chceme na kalamitu upozornit záběry na zničenou, jinak krásnou krajinu. Zároveň chceme spojit autogramiádu se sázením stromků,“ plánuje režisér.

Ve filmu pro celou rodinu poznají diváci i situace, které nyní sami zažívali v době koronaviru. „Ve světě bez rodičů přestanou náhle fungovat úřady, lidé nosí roušky, protože si myslí, že ‚spící‘ epidemie je virová,“ dodává tvůrce. Kvůli skutečné epidemii natáčení odkládat nemusel. Uvolnění opatření přišlo právě v době, kdy plánoval začít.