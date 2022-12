Postavit nový nebo opravit stávající? O píseckém bazénu rozhodne výbor

Ve výboru bude mít svého zástupce každá ze stran zvolených do zastupitelstva. Jeho úkolem pak bude porovnat všechny nastolené možnosti a vybrat tu, která je pro Písek nejlepší. Členy výboru jmenují do konce roku, závěrečnou zprávu by měl odevzdat v září.

„Dlouhodobě se bohužel nedaří najít takové řešení otázky bazénu, které by mělo stabilní podporu významné většiny zastupitelů. Je proto nutné přistoupit k řešení problému komplexně,“ řekl k založení výboru písecký starosta Michal Čapek (ANO). Dodal, že v tuto chvíli už nevidí jiný způsob, jak patovou situaci vyřešit.

Výstavbu nového stadionu si písečtí občané odhlasovali již při referendu v roce 2013. Od té doby však jeho výstavbu komplikují dohady o tom, zda bazén postavit spíše pod lesnickou školou, nebo v bývalých kasárnách. V poslední době se k tomu přidala ještě iniciativa některých zastupitelů, kteří prosazují referendum o rekonstrukci starého areálu pod hradbami, která by podle nich městu ušetřila velkou část financí.

„Kolem návrhů panuje mnoho mýtů a nepodložených informací. Týká se to především rekonstrukce současného bazénu, pro kterou zatím nejsou žádné relevantní podklady. Je tedy potřeba je opatřit a pak je porovnat s dalšími možnostmi,“ vysvětlil Čapek.

Kvůli tomu uložilo zastupitelstvo členům Marku Andělovi, Jiřímu Černému a Lukáši Nebesovi (Písek srdcem a rozumem), kteří nové referendum iniciovali, aby předložili další materiál. V něm uvedou, v jakém rozsahu by měla rekonstrukce být a jaké stavební úpravy má zahrnovat. Materiál výboru předloží do 31. března a on na jeho základě určí finanční náročnost projektu.

„Vyžádáme si od města veškeré podklady a na jejich základě se pokusíme stanovit, co bazén potřebuje. Do stavby se každý rok investují miliony, mnoho vybavení a technického zařízení je tak už modernizované. My musíme najít další věci, které je potřeba obnovit a opravit, aby byl bazén uživatelsky přívětivý,“ uvedl Anděl. Dodal, že dle jeho amatérského odhadu by se částka na opravu mohla pohybovat okolo 250 milionů korun.

Tři možné varianty

V Písku se dlouhou dobu debatuje o třech hlavních variantách. Rekonstrukce současného bazénu, výstavba pod lesnickou školou, nebo v bývalých kasárnách. Aby se práce výboru ulehčila a stihl ji dodělat ve stanoveném čase, rozhodlo se město tu nejméně prosazovanou možnost prozatím opomenout.

„Porovnání bude určitě velice náročné, a proto se výbor zabývá primárně projektem pod lesnickou školou a rekonstrukcí. Variantu v bývalých kasárnách jsme upozadili. Pokud ale bude mít výbor dostatek času, nic nebrání, aby prostudoval i ji,“ doplnil písecký starosta.

Nové vedení Písku si zřízení výboru dalo i do své koaliční smlouvy a je odhodlané jeho rozhodnutí respektovat a při hlasování o budoucnosti bazénu se řídit jeho doporučením. Starosta věří, že to skutečně může s řešením celé situace pomoci. Opoziční zastupitelé jsou ovšem k výboru skeptičtější.

„Ať nabídnou jakékoli řešení, nepomůže to, pořád totiž bude potřeba sehnat víc než polovinu zastupitelů, kteří pro to zvednou ruku. Osobně si myslím, že bychom se měli zeptat lidí. To oni mají říct, kde se chtějí koupat a jaká z variant je jim milejší,“ okomentoval Anděl.

Tábor chce rozšířit areál

Nové bazény či vodní světy ale řeší i na dalších místech Jihočeského kraje. Například v Táboře plánují značně rozšířit současný plavecký areál a vybudovat v něm akvapark za přibližně 400 milionů korun.

Přesto, že je to opravdu velká investice, nepochybují v Táboře o tom, že tam tato stavba patří. „Když dnes chcete do akvaparku, můžete jet do Čestlic u Prahy nebo do rakouského Gmündu. Menší je třeba v Jindřichově Hradci. Poloha Tábora je ale podle mého názoru natolik významná, aby tu mohl vzniknout daleko větší projekt. Proto vidíme ve výstavbě nového areálu smysl,“ řekl Jan Benda, jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábor, jež plavecký stadion spravují.

O výstavbě nového vodního světa se dlouho mluví rovněž v Českých Budějovicích. Minulé vedení radnice ho zvažovalo ve Čtyřech Dvorech, to nové má jiné plány.

„Nemyslíme si, že Čtyři Dvory jsou vhodnou lokalitou. My ho chceme postavit na levém břehu Vltavy, nedaleko křižovatky Diamant. Je to blíž ke zdroji vody a také tam bude končit horkovod z temelínské elektrárny,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Před několika lety se také podařilo opravit bazény v Prachaticích či nedalekých Volarech a do obnov investují i další města.