Fraška kolem stavby bazénu v Písku, zastupitelé zrušili výběrové řízení

Snaha o vyhlášení referenda je už tradicí píseckého jednání zastupitelstva. Jeho iniciátoři opět argumentovali zhoršující se finanční situací, prodražováním plánované výstavby a nutností nechat rozhodnout občany.

Nově pak argumentovali zamítnutím 90milionové dotace od Národní sportovní agentury (NSA). Ačkoliv snaha o vyhlášení referenda opět selhala, jejich poslední argument našel své uplatnění jinde.

Kvůli zamítnutí zmíněné dotace včetně několika menších navrhl opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti) úplné zrušení výběrového řízení. „Kvůli chybějícím dotacím by výstavba bazénu stála město o 120 milionů víc. Písek by určitě nezkrachoval, ale zpomalilo by to ostatní velké investice,“ vysvětlil svůj návrh Soumar.

Dodal, že řada zastupitelů hlasovala pro výstavbu právě proto, že věřila, že velkou část nákladů pokryjí dotace. Soumarovy důvody se však nezamlouvaly starostce Evě Vanžurové (Pro Písek). Ta oponovala, že město se může ucházet i o jiné dotace, když nezískalo tu od NSA.

To potvrdila i písecká místostarostka Petra Trambová (Pro Písek). „Existuje mnoho menších dotací, které můžeme využít, třeba na zelenou střechu, rekuperační systém nebo čističku vody. Pokud ale NSA vypíše novou dotaci, která pro nás bude vhodná, určitě podáme žádost,“ uvedla již dříve Trambová.

Chybějící dotace však nebyly jediným problémem. Řadě politiků se nelíbily inflační doložky, které výběrové řízení obsahovalo. Kritizovali i to, že o nich zastupitelstvo nemělo dostatek informací. Mnozí z nich je nazývali „kulišárnou“ ze strany města. Zrušení výběrového řízení tak zastupitelé nakonec schválili o jeden hlas.

„Nevím, co bude následovat. Zrušili jsme výběrové řízení, ale nikdo nenavrhl alternativu, podle které bychom měli dále postupovat,“ okomentovala výsledek Trambová. Podle ní současné zastupitelstvo nejspíš problém bazénu vyřešit nedokáže.