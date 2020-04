Budějovický balonář poděkoval ze vzduchu všem zdravotníkům i hasičům

Horkovzdušný balon se vznesl krátce před 17. hodinou z louky před českobudějovickým výstavištěm.

Pilot Pavel Božoň před startem uchytil k proutěnému koši několikametrovou plachtu. Na ní bylo srdíčko, nápis „díky“, velký smajlík s rouškou, symboly lékařů i záchranářů.

„Je to děkovný let pro všechny, kteří dole pod námi bojují s koronavirem. Chceme tak symbolicky poděkovat všem zdravotníkům, záchranářům, lékárníkům, hasičům, lidem, co šijí roušky, ale i pokladním,“ řekl Pavel Božoň, který za 18 let už nalétal s balonem okolo 2 000 hodin.

Balon s transparentem rychle stoupal k obloze a chvíli nápis viděli i lidé v samotném centru Českých Budějovic. Většina procházejících mávala směrem k obloze.

Vzdušné proudy zanesly balon nad Pražskou třídu, Koldům či Clarion hotel.

„Z balkonů nad restaurací Perla, kterou jsme přelétli poměrně nízko, nám mávali rodiče i děti,“ popsal fotograf MF DNES Petr Lundák, který pořizoval snímky ze vzduchu.

Balon přeletěl Pražské sídliště, rušnou Strakonickou třídu s obchodními domy, několikrát změnil směr a pak zamířil k pivovaru Budvar.

Nakonec s ním Pavel Božoň přistál v polích u bývalého koryta řeky Vltavy nedaleko areálu společnosti Bosch.