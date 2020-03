Pilot Pavel Božoň sní o výrobě balonu ve tvaru budějovické Černé věže

Pod nohama vám praská dno proutěného koše, nad hlavou zase plameny hořáků. Jinak je okolo vás naprosté ticho. Během několika minut vystoupáte desítky metrů nad pevnou zem. Z center měst se stávají spíše mraveniště a z rodinných domků malinké kostičky. Ale hlavně vidíte okolní krajinu ze zcela jiného úhlu. Úplná romantika.

Někdy ale umí být balonové létání hodně krušné. Třeba když přestane foukat vítr a vy musíte s balonem co nejdříve přistát. Jenže právě letíte nad dráty vysokého napětí nebo nad vojenským prostorem.

„Velké krizovky, kdy už šlo skoro o život, jsem měl asi tři. Jednou jsme letěli s jedním fotografem z Budějovic přes Hlubokou nad zámkem a najednou nás to hodilo směrem k oboře do strašné mlhy. Najednou koukám, že se objevily temelínské věže,“ vzpomíná 42letý českobudějovický pilot Pavel Božoň.

„Vítr nás nakonec hodil nad vedení vysokého napětí a táhlo nás to skoro až k elektrárně do zakázaného prostoru. Pak se vítr úplně zastavil a my nad dráty stáli asi dvě hodiny. Nakonec jsem se musel prudkým klesáním trefit mezi dva stožáry, takže jsem měl z každé strany asi dvacet metrů od drátů, což není moc. Byla to šílená rána,“ popisuje pilot dramatické okamžiky.

Za těch 18 let, co létá, má balonář zajímavých zážitků nespočet. Jako třeba ten z loňského června. Už nebyl tolik dramatický, ale spíš mediálně známější, když červený balon dosedl ráno přímo v centru Budějovic do ulice U Tří lvů.

„Byl to krásný let, nad náplavkou ještě foukalo a pak se to zastavilo. Už jsme jen hledali místo, kam dosednout, protože jsme nemohli nahoru nad oblačnost. Tak jsem chtěl sednout na takovém pěkném parkovišti v Baarovce, ale to také nevyšlo. Na náměstí jsem se také netrefil, tak jsem našel místo u jídelny U Tří lvů. Všichni si to natáčeli a já křičel na známé dole, co šli zrovna do práce, ať mě podrží,“ směje se Pavel Božoň, který se ale tenkrát bál, aby neponičil zcela nový reklamní balon.

I když jako dítě toužil po pilotním průkazu a po létání s malými letadly, k balonům se dostal náhodou. V roce 2002 pracoval v oblasti marketingu jedné z farmaceutických firem a vymýšlel nejrůznější programy pro zaměstnance.

„Řediteli jsem povídal, že si necháme udělat balon s naším logem a budeme s ním vozit doktory po kongresech,“ přidává historku z úplných začátků svého velkého koníčka a dnes už i podnikání.

Sám přiznává, že když si udělal pilotní průkaz, založil firmu a půjčil si statisíce na svůj první balon. „Měsíční splátka na balon za téměř milion a půl byla šedesát tisíc korun. Do toho hypotéka a doma dvě malé děti. Byly to krušné časy,“ vzpomíná na své podnikatelské začátky.

„Dnes už máme pětadvacet balonů po celé republice. Tenhle byznys nejde dělat jen pro peníze a s tím, že tě to nebaví. Takže se z hecu stala nakonec moje láska, koníček i podnikání,“ přemítá Božoň, který strávil v proutěném koši nad zemí celkem okolo dvou tisíc hodin.

Páry si vyberou let balonem pro zasnoubení

Balon má jedno specifikum. Nedá se řídit. Dopředu nevíte, kam vás vítr zavane a kde přistanete. Pilot může jen korigovat výšku a snažit se dostat do větrných proudů. I proto balonář říká, že před silou přírody musí mít člověk v koši obrovskou pokoru.

Pavel Božoň (42 let) Narodil se na Slovensku, a když mu byl rok, přestěhoval se s rodiči do Českých Budějovic. Tam vystudoval Biskupské gymnázium a poté pokračoval na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, kde vystudoval obor zeměpis a španělštinu. Sedm let se živil v oboru farmacie. V roce 2008 založil firmu na balonové létání a o dva roky později odešel ze zaměstnání a začal podnikat. Dnes už má 25 balonů a létá se zákazníky po celé republice. Kromě létání miluje kávu, rád cestuje a tráví čas se svou rodinou. Se ženou Hanou mají tři kluky ve věku 5, 7 a 15 let a žijí v Plavě. „Nakonec se možná potatí ten nejmladší z nich. Ale uvidíme,“ směje se balonář. Je předsedou Balon klubu České republiky a podniká v gastronomii.



„Příroda pomyslným lusknutím prstu udělá z balonu cár hadrů. Když vás tlačí vítr o rychlosti pěti metrů za vteřinu, tak s tím nic neuděláte, i kdybyste se rozkrájel. Maximálně to rychle posadíte na zem, ale doprava nebo doleva se zahnout nedá,“ vysvětluje balonář.

Létání nad krajinou v horkovzdušném balonu Pavla Božoně ještě neomrzelo. Naopak. Pořád se rád z koše dívá dolů do kraje. A v jižních Čechách má slabost pro Český Krumlov a jeho okolí.

„Krajina mezi Krumlovem a Budějovicemi s meandry Vltavy, klášterem ve Zlaté Koruně, hradem Dívčí kámen nebo s Římovskou přehradou je krásná,“ zasní se. Současným trendem v balonovém létání jsou stále oblíbenější soukromé lety, při nichž se třeba pár i zasnoubí.

Kromě ustálení svého podnikání má před sebou ještě jeden velký sen. „Chtěl bych být první český balonář, který přeletí jižní pól. Už připravujeme projekt na expedici, ale záležet bude samozřejmě na penězích. To je první sen. A ten druhý je spíše dlouhodobější. Líbilo by se mi nechat vyrobit balon ve tvaru Černé věže, aby propagoval České Budějovice,“ přibližuje Pavel Božoň.