V centru Českých Budějovic nouzově přistál balon, přestal foukat vítr

Červený balon vzlétl z náplavky u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích, odkud vzduchoplavci pravidelně startují na lety nad krajským městem.

Za běžné situace by oblétl centrum, pasažéři by si prohlédli náměstí Přemysla Otakara II. a přistáli by na některé z luk v okolí města. I tentokrát se podařilo část Budějovic obletět, výlet ovšem skončil předčasně.

„Bohužel přestal náhle foukat vítr, tak jsme museli najít místo pro přistání v centru. Tady v ulici U Tří lvů je přece jen trochu větší plácek, kde to šlo,“ říká Pavel Božoň ze společnosti, která lety balonem provozuje. Přistání bylo po celou dobu kontrolované.

Balon přistál před bočním vchodem do Domu kultury Metropol. Na místě už byli připraveni kolegové, kteří pomohli s bezpečným přistáním. „Je to výjimečná událost, nicméně jednou za rok či dva roky se to stane,“ doplnil Božoň.

Nikomu se nic nestalo, přistání sledovaly desítky lidí. Tři pasažéry, které Božoň vezl, situace překvapila, ale všichni se shodli, že ji berou jako velký zážitek. Na závěr tak nechyběl ani tradiční přípitek sektem.

„Zážitek to byl krásný, škoda, že byla ve vzduchu v některých místech trochu mlha. A to nečekané přistání? Myslel jsem si, že budeme muset přitankovat ve vzduchu,“ říkal s úsměvem Jan Gasseldorfer. „Měli jsme to nakonec i s obecenstvem,“ dodala další členka posádky balonu Marta Faberová.