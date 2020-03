Vila nabízí díky prosklené stěně výhled na moře, který nemá obdoby

Rybářské, pobřežní a turistické letovisko Tolo leží v peloponéských horách, přibližně deset kilometrů jihovýchodně od historicky prvního hlavního města Řecka Nafplia.

Venkovní jídelna je po straně objektu, poblíž bazénu.

Pozemek vily NafplioBlu je ve svahu nad městem, kde jej obklopuje olivový háj. Toto malebné místo, otevřené směrem k pobřeží, nabízí velkolepé panoramatické výhledy na Argolský záliv i nedaleké ostrůvky Plateia, Psili a Spetses.

Poloha vily NafplioBlu, která slouží jako soukromá letní rezidence i luxusní prázdninové ubytování k pronájmu, získává ještě víc na významu ve spojení se stylistickým konceptem, který vypracovalo studio Katerina Valsamaki Architects.

Koncept klade důraz na „dialog“ mezi domem a jeho okolím

Architektka Valsamaki zde kladla velký důraz na navázání „dialogu“ mezi objektem a jeho okolím, přičemž umístění a okolní příroda pozemku ve městečku Tolo jí umožnily tento cíl dokonale naplnit.

Vilu architektka citlivě zasadila do svahu a některé její části dokonce zapustila přímo do skály. V zájmu co nejlepšího výhledu na moře ze všech hlavních prostor je pravoúhlá budova orientována kolmo ke svahu a přechází do otevřeného prostoru: protáhlá prosklená fasáda směřuje k moři a venkovní bazén se tak táhne rovnoběžně téměř po celé délce přízemí.

V něm najdete velkoryse pojatý otevřený obývací prostor s jídelnou, který dovoluje libovolně volit mezi středomořským životem venku a transparentní stěnou oddělující venkovní prostor, v závislosti na aktuálním počasí a potřebách obyvatel.

Katerina Valsamaki si přála vtáhnout přírodu až do objektu, setřít hranice mezi interiérem a exteriérem a umožnit panoramatické výhledy po celý rok, proto navrhla devítimetrovou prosklenou stěnu orientovanou směrem k moři, která byla sestavena z posuvného systému Schüco ASS 50.

Díky jeho konstrukčním vlastnostem bylo možné celou fasádu směřující k pobřeží vyplnit pouhými čtyřmi posuvnými prvky, každý o velikosti zhruba 2,3×2,9 m.

Alotek SA, partnerská firma společnosti Schüco z města Lamia, zkonstruovala čtyřdílný systém bezbariérově pomocí vodicích kolejnic zabudovaných v podlaze, přičemž každý prvek se pohybuje po vlastní kolejnici po celé délce prosklené stěny.

Panoramatický výhled na zátoku Tolo a Argolský záliv: Architektura Vily NafplioBlu naplno využívá všech přírodních krás tohoto výjimečného pozemku.

Všechny čtyři díly je tedy možné „zaparkovat“ zarovnané za sebou, aniž by jakkoli narušily výhled z obývacích prostor. Tím se vytvoří téměř neuvěřitelný průhled o velikosti 9 ×2,9 m bez jakýchkoli viditelných podpěr.

Základem konceptu jsou panoramatické výhledy

Panoramatický výhled do krajiny jakožto základní architektonické téma celého objektu hraje hlavní roli i v patře, které je od přízemí mírně odsazené směrem dozadu a ukrývá další dvě ložnice a koupelny.

V hlavní ložnici se o výhledy na okolní přírodu a moře starají dvoudílné posuvné systémy na výšku celé místnosti a také podlouhlé panoramatické okno. V přízemí je pak otvíravě-sklopné okno na výšku místnosti, které obyvatelům umožňuje kochat se sousedním olivovým hájem nebo vystoupit ven přímo do přírody.

Okna hlavní ložnice v přízemí byla umístěna tak, aby co nejlépe rámovala výhledy do okolní krajiny:

Hliníkové okenní, dveřní a posuvné systémy nebyly zvoleny jen kvůli elegantními designu, ale i vysoké funkčnosti a požadavkům na celoroční úsporu energie.

Hliníkové systémy navíc podle architektky představují to nejlepší řešení pro dlouhodobou péči a údržbu, zejména vzhledem k poloze objektu blízko pobřeží: materiály rámů i všechny ostatní exponované prvky jsou zde vystaveny zvýšené zátěži v podobě vysokých dávek UV záření a korozivního prostředí.

„Velké prosklené plochy umožňují navíc vyzdvihnout určité zajímavé prvky okolní krajiny. Posuvné systémy na výšku celé místnosti jdou ještě o krok dál, stírají hranici mezi interiérem a exteriérem a umocňují pocit otevřeného prostoru i ve chvíli, kdy jsou zavřené, protože nabízejí daleké výhledy,“ vysvětluje architektka Valsamaki.

Materiály i technologie

Výběr materiálů v celé vile NafplioBlu se řídil požadavky na minimální potřebu údržby, dlouhou životnost a nenápadnou eleganci. Kamenné části fasády, které kombinují místní kámen, bílou omítku, přírodní kamenné dlaždice a povrchy z přírodního dřeva, nejsou náročné na údržbu a zároveň pomáhají začlenit objekt do okolní krajiny.

Místní kámen pomáhá stavbě „splynout“ s okolím.

Důležité je však i použití moderních technologií: „Stále častěji se dnes používají moderní systémy řízení budov. Provozní, bezpečnostní a monitorovací systémy pro chytrou domácnost jsou tak stejně důležité jako stavební a technická opatření, která pomáhají dosáhnout ještě větší energetické úspornosti objektu. Naším úkolem bylo chytře a nenápadně zapracovat všechny tyto různorodé aspekty do daného projektu a koncepčně i vizuálně je propojit dohromady,“ vysvětluje architektka.

Kvalita a udržitelnost jsou podle ní stejně důležité v návrhu i při výstavbě. „Pokud jde o dispozice místností, klienti dnes preferují velké otevřené prostory, které plynule přecházejí jeden do druhého a umožňují flexibilní využití místností. S tím souvisejí i čisté linie a praktické, trvanlivé a nízkoúdržbové materiály. Vysoko na seznamu klientských požadavků figurují také velká okna a prosklené dveře,“ doplňuje na závěr Katerina Valsamaki.

Z teras a domu jsou velkolepé panoramatické výhledy na Argolský záliv i nedaleké ostrůvky Plateia, Psili a Spetses.