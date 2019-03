Místo na Slovensku si dům postavila raději v Rakousku. A je spokojená

Trend stavět si dům v Rakousku blízko hranic je teď na Slovensku poměrně výrazný. Jednodušší předpisy i stavební zákon jsou lákavé. Dcera i matka se tak rozhodly pro koupi pozemků v nově vznikající ulici v Hainburgu, kde si v té době stejnou investici naplánovali i někteří jejich známí.

Společně se pak pustily do hledání vhodného stavebního systému a realizační společnosti. Protože majitelka už v životě vystřídala několik bydlení a postavila několik domů, přesně věděla, co od nového bydlení vyžaduje, a proto se spolu s dcerou rozhodly pro montované nízkoenergetické dřevostavby s difúzně otevřenou konstrukcí.

„Oslovilo mě zejména to, že je to čistá práce a všechno je hned hotové,“ objasňuje důvody své volby sympatická majitelka.

Následně se pustily do průzkumu firem, které se věnují projekci a realizaci takových staveb, a volba padla na Zvolenskou společnost ForDom, který má svou dceřinou společnost FertighausOK GmbH i v Rakousku.

„Měly jsme několik dobrých referencí, což naše rozhodnutí určitě povzbudilo,“ vzpomíná majitelka domu. Jako první začala stavět dcera, a protože spolupráce i stavba vlastního domu probíhala bezproblémově, nebyl o dva roky později při stavbě tohoto domu žádný důvod hledat jiného realizátora. Ve spolupráci s architektem si majitelka vytvořila bydlení, které přesně naplňuje její představy.

Velkorysé bydlení kopíruje terén

Tvarové řešení a dispozici domu si přesně podle svých představ nakreslila majitelka sama. „Přesně jsem věděla, jakou dispozici i rozměry by měl mít, co k životu opravdu potřebuji a co už méně,“ objasňuje.

Dům si na svažitý pozemek umístila tak, aby kopíroval terén, a současně si mohla naplno vychutnat výhledy, které jeho poloha přináší. S jeho přesným usazením na poměrně úzký pozemek a řešením technických detailů jí pak pomohl architekt Peter Švorc z architektonické kanceláře Peter Švorc & Partners.

Dům tvoří suterén a patro a poskytuje majitelce velkorysé bydlení, po kterém od začátku toužila. Z otevřené denní části se dostanete na terasu i do zimní zahrady se sezením, která poslouží i jako jídelna. Na ložnici majitelky navazuje šatna a koupelna. Najdete zde i pracovnu, která v případě potřeby plní i funkci pokoje pro hosty, a nechybí toaleta v blízkosti vstupu do domu, jejíž součástí je i sprchový kout, ten využívají hosté.

Na novém místě žije majitelka už dva roky a své rozhodnutí si i vzhledem k blízkosti rodiny a pěkné scenérii opravdu pochvaluje.

Interiér byl plně v režii majitelky. „V jistém věku už člověk ví, co chce, co se mu líbí i co si může finančně dovolit.“

Dům v kostce Nízkoenergetická montovaná dřevostavba Autor: majitelka ve spolupráci s Petrem Švorcem, Peter Švorc & Partners Lokalita: Hainburg an der Donau, Rakousko Realizační společnost: ForDom Energetická třída: B Tepelný odpor obvodové stěny R: 7,25 m².K/W Konstrukční systém: difúzně otevřená konstrukce Zateplení: minerální izolace v různých tloušťkách, Isover Střecha: plochá Okna: hliníková

Hainburg an der Donau Město leží ve spádové oblasti hlavního města Slovenska Bratislavy, centrum města je od Bratislavského hradu vzdušnou čarou vzdáleno asi 12 km západním směrem, od Děvínského hradu asi jen 4 km jihozápadně, a to poblíž Dunaje u národního parku Donau-Auen. Žije zde přibližně 6 500 obyvatel. Zdroj: Wikipedia

