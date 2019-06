Z nového domu je nadšený. Z terasy pozoruje srnky a má svatý klid

V několika předchozích bydleních si osahal, jak různá řešení fungují a co mu vyhovuje. „Do rodinného domu jsem se narodil a zahrada je pro mě neodmyslitelnou součástí životního prostoru. I když ruch velkoměsta mám rád, pro život potřebuji klidné místo a blízkost přírody, proto jsem hledal pozemek mimo hlavní město s přijatelnou dojezdovou vzdáleností, což se podařilo.“

Okolí je tím nejdůležitějším, z toho důvodu si mladý muž vybral parcelu z části obklopenou nezastavitelným územím. Místo zůstane takové, jaké je, bez další zástavby. Z terasy se může dívat do přírody a pozorovat srnky.

„Velmi se mi líbí styl funkcionalistických brněnských vil. Již během první konzultace s architektkou jsem pro představu přišel s pár návrhy. Přál jsem si, aby nový dům působil vzdušně, lehce a minimalisticky,“ popisuje začátky.

V jeho jádru měla být prostorná obytná místnost – spojení relaxační zóny, jídelny a kuchyně. První patro mělo být pouze pro majitele a ne pro hosty, proto je v přízemí hostinský pokoj se vstupem k bazénu a na zahradu. Bezbariérový, stejně jako vstup a dolní koupelna. Pracovna v horním patře se v předchozím bydlení neosvědčila, proto tentokrát zůstala v přízemí. Horní patro tak slouží pouze odpočinku.

„Důležité pro mne bylo mít terasu s bazénem, kam vejdu suchou nohou přímo z interiéru, aniž bych musel přes trávník. Do budoucna bude zahrada takovou útulnou soukromou oázou a spolu s přízemím to také bude místo pro veškeré společenské dění v domě,“ vypočítává plány majitel.

Když se dům staví, je to zážitek. Hrubá stavba ještě tak dokonale nevypadá, ale jak práce postupují dál, přichází větší a větší radost. „Je pro mne ohromně důležité, jak se mi v domě spí. Tady cítím takový klid a nejenže se tu dobře odpočívá, ale rád se sem vracím. Není to o velikosti, ale o energii.“

Hra s prostorem uvnitř

Interiér v čase ještě dozná nějakých změn. Současný nábytek majitel již vlastnil a je pravda, že interiéru dodává úplně jinou zemitou složku. Mladý muž přiznává, že prozatím neměl prostor přizvat interiérového designéra a teprve se uvidí, jestli interiér odlehčí, nebo zůstane v zemitějších tónech.

„Mám rád, když interiér není sterilní a nefunguje pouze jako okrasa. Tento můj současný styl je takovou protiváhou čisté architektuře domu. Líbí se mi propojení a současně kontrast moderny a historie. Je pro mě důležité mít také velký stůl, aby se mohla sejít rodina, přátelé, a abych jim mohl navařit a postarat se o ně.“

Regulace. Každá místnost domu má svoji regulaci teploty a nastavitelná stmívací světla.

A které detaily jsou nejoblíbenější? Skvělý je vstup do domu, velmi vzdušný a příjemný. Majitel si užívá denní světlo v celém objektu a vůbec světelnost jako takovou. Líbí se mu prostory perfektně vymyšlených koupelen, výhledy do přírody z celého domu, obývací pokoj, zahrada, terasa… „Také schodiště je krásný zajímavý prvek, i když pravda skleněné zábradlí není nejpraktičtější. Zvolil bych ho ovšem znovu. Celkově jsem z domu prostě nadšený a těším se, co život v něm přinese.“

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

Zastavěná plocha: 204 m²

Užitná plocha: 212 m²

Konstrukční systém: skeletová dřevostavba, difuzně otevřená stěna, skladba Lucern Mineral

Teplo a větrání: tepelné čerpadlo IVT invertor + podlahové topení Rehau

Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,138 W/m²K

Projekt: Lucern stav, s.r.o., Ing. arch. Jaroslava Vozková

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz