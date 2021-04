Starý panelákový byt dostal obklad z vlnitého plechu i moderní styl

Jarce nevyšel šestiletý vztah ani další partnerství, a tak je zatím ve svých 39 letech sama a raději pomáhá všem kolem: zvířatům, bezdomovcům, seniorům i nemocným. Jediným, na koho kašle, je tak ona sama.

Otvory ve zdech pod stropem jasně ukazují, kudy elektrikáři protahovali nové dráty.

Sebe označila za kancelářskou myš (vystudovala sociální a mediální komunikaci a baví ji studium jazyků), ale u své dosavadní práce zůstat nechce. Čekají ji zkoušky na veterinární asistentku, což je její vysněná profese.

Jarka přiznává, že není právě kutil, a protože je bez partnera, do proměny s televizními designéry se zapojila rodina – tatínek, přítel sestry i dva dospělí synovci. Jarčina starší sestra Jana je přesvědčená, že by se lepší bydlení mohlo stát pro Jarku, která už roky bojuje s nadváhou, startem do nového života.

Příběh starého bytu

Jarka žila ve starém panelákovém bytě od narození až do dospělosti, pak se stěhovala po pronájmech. Když se po smrti babičky rodiče přestěhovali do jejího bytu, Jarka se vrátila do rodného hnízda a byt si pak v privatizaci koupila na hypotéku.

Kuchyň je původní, ještě z doby, kdy se sem nastěhovali její rodiče, staré skříňky i staré spotřebiče mají hodně „odslouženo“. Obývací pokoj připomíná spíš holobyt než prostor pro odpočinek a relaxaci.

Hlavní úkoly jsou tak jasné: nová moderní kuchyň, nová dřevěná podlaha, která prostor příjemně sjednotí, a také větší propojení obou místností.

„Jako vždy je to o vtisknutí nějakého uceleného stylu a konceptu. Otevřeli jsme víc prostor mezi kuchyní a obývacím pokojem a položili dřevěnou podlahu v barvě přírodního dubu, která do interiéru vnesla kýžené teplo domova,“ popisují autoři proměny, Andrea Hylmarová a Marek Povolný.

Architekt Marek vymyslel do obývacího pokoje obklad stěny z vlnitého plechu, aby nepůsobil chladně, zvolil bílý nátěr místo surového plechu. A proč vlnitý plech? Marka napadlo, že by to mohlo působit jako pokračování bílých záclon na okně, které společně se závěsy zakryly stará nevzhledná okna.

Plechovou stěnu použil architekt Marek Povolný ve svých projektech poprvé.

„Interiér odpovídá modernímu stylu v neutrálních tónech. Staví na oblíbené kombinaci bílé a přírodního dřeva, které jsme tentokrát oživili prvky tmavě modré a také výrazné koňakové, zejména na sedačce,“ dodávají na závěr designéři.

