Jak se staví sen ze starého vejminku pro ženu, která přišla o vše

Do televizní show Jak se staví sen přihlásila Ivanu její nejstarší dcera a tatínek, který je i přes svůj věk (narozený v roce 1945) velmi aktivní. Dokonce natolik, že se do přestavby vejminku pustil pod dohledem designérů společně se svými kamarády. Jsme přece na Moravě, tam to tak i díky „kalíšku“ trnkovice prostě funguje…

Ve vejminku měla babička stará kamna na dřevo, naštěstí je moc nepoužívala.

Ivaně se první manželství brzy rozpadlo, druhé po jednadvaceti letech. „Když jsem se zeptala, proč se ke mně druhý manžel chtěl po odluce vrátit, řekl, že jsem pracovitá a vše jsem mu odpustila. Ani slovo o tom, že je se mnou rád,“ vzpomíná Ivana na konec svého manželství. Vztah bez lásky, jen ze zvyku, proto odmítla. Jenže tím přišla o bydlení.

Nějakou dobu matka tří dcer bydlela na chatě, pak se přestěhovala do bývalého vejminku po babičce. Jeho vzhled však odpovídal bydlení starého člověka, který už ani moc nevaří, protože se o něho stará rodina, s níž bydlí v jednom domě.

Byť je Ivana velmi pracovitá, zvládnout proměnu svého bydlení v „rodném hnízdě“ by sama nezvládla. Nejstarší dcera a tatínek ji proto nejen přihlásili do nové série pořadu Jak se staví sen, ale velmi aktivně se do ní i zapojili.

K tatínkovi se přidal zeť a další řemeslníci z vesnice, takže stavební práce zvládli sami, jen pod dohledem designérů Zuzany Schubertové a Viktora Čikoše, kteří připravili návrh proměny. S odbornými pracemi pomohli specialisté. Stavební materiál dostala rodina zdarma.

Komín mohl vše zničit

Ivana má ráda nábytek v bílé barvě a styl Provence. Aby získala plnohodnotnou kuchyň, bylo nutné vybourat nové stavební otvory pro dveře a široký průchod mezi dvěma místnosti se samostatnými vchody, aby se mohly propojit.

„Ihned nás napadlo obě malé místnosti spojit a vytvořit Ivance takový malý byt v rodinném domě jejích rodičů. Aby zde měla plnohodnotnou kuchyň, jídelnu, obývací prostor i místo na přespání svých dcer a vnuček. A to vše útulné s krásnou domácí atmosférou,“ popisují designéři Zuzana Schubertová a Viktor Čikoš.

Hned na začátku stavebních úprav se však objevil velký problém, a to komín v havarijním stavu. Celý se místy sypal a do komínové vložky se dala strčit skrz zdivo ruka. Pokud by tam Ivana začala pravidelně topit, mohlo dojít k požáru, který by zničil celý dům. Vše se vyřešilo novým komínem s nerezovou vložkou.

Vyrovnat bylo nutné samonivelační stěrkou podlahu, na niž přišla zámková vinylová podlaha s integrovanou vyrovnávací podložkou v dekoru světlého dřeva.

Ivana má ráda styl Provence, proto designéři zvolili lehce rustikální kuchyň se stylovými doplňky.

„Místnosti byly velmi malé, bylo znát, že vybavení je už staré a dlouho nikdo v místnostech nic neopravil. Křivé zdi, dispozice místností nevyhovující. O kuchyni se nedalo ani hovořit. Pouze dvě rohové skříňky, bez vaření, žádný úložný prostor,“ vzpomínají designéři.

Křivé zdi a stropy vyrovnaly sádrokartonové desky Knauf. Výrobce dokonce poskytl rodině instruktora, který je na místě dva dny školil, jak mají s materiály pracovat, a co víc, další čas pak s nimi strávil a pomáhal ze své vůle. Což bylo k nezaplacení.

Interiér ve stylu Provence

Bílá kuchyň Oresi v kombinaci se světlým dřevem, s profilovanými dvířky a moderními bílými spotřebiči Gorenje (nechyběla ani vestavná myčka a chladnička) paní Ivaně rozhodně postačí.

Designéři se také snažili využít některé kusy původního nábytku, který upravili. „Nápadem za pár korun, který jsme od začátku chtěli zrealizovat, byly staré trámky na stěně, které by ještě více umocňovaly venkovský styl, který má Ivanka tak ráda,“ doplňují Zuzana a Viktor.

Ten staré trámy zbrousil, natřel na bílo, vsadil do nich LED pásek, a vytvořil tak zajímavou dekoraci na stěně, na kterou zavěsil andílky, dárek od Ivaniných dcer. Do jídelny vytvořili designéři dekoraci z černobílých fotografií rodiny, přátel, dcer a vnuček, aby je měla stále na očích.

Ve venkovském stylu jsou i nové bílé dveře (Sepos), moderní technologie naopak zastupuje nový zvonek s kamerou (Somfy), jímž lze ovládat i otevírání vrat a vrátek.

Radost z nového „bytu v domě“ měla Ivana i její rodina, ale také přátelé, kteří se na rekonstrukci podíleli. Ivu jen mrzelo, že se do ní nemohla zapojit i ona. Může si to však vynahradit: dostala materiál na podlahu do ložnice, která zůstala v původní podobě.

Pohovku lze rozložit na spaní pro dvě osoby.

Náklady na proměnu Stavební práce 0 (postarala se rodina a přátelé)

Stavební materiál 112 000 Kč

Kuchyňská linka 45 838 Kč

Kuchyňské spotřebiče 53 450 Kč

Dveře, zárubně, kování a montáž 23 432 Kč

Sedací souprava včetně křesla 59 390 Kč

Podlaha, doplňky a montáž 90 000 Kč

Nábytek, dekorace a doplňky 110 467 Kč

Celkem 494 577 Kč

První díl nové série pořadu Jak se staví sen uvedla televize Prima v pondělí 22. února, další díly můžete vidět každé pondělí v 21:35. Pořadem opět provází Iva Kubelková.