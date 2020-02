Jak se staví sen v „retro bytě“, kde se čas zastavil před čtyřiceti lety

Věra má přesto štěstí, přesněji sestřenici Janu, která se už na její zoufalství po smrti rodičů a životní přehmaty nemohla dívat. Přihlásila ji do pořadu televize Prima Jak se staví sen – extra. A uspěla, produkce vybrala do proměny právě Věru s dcerou Adélkou.

Vše v bytě je původní, od nábytku až po tapety. Tedy stáří 40 až 50 let.

Zděděný byt, v němž zůstalo všechno tak, jak si to zařídili Věrčiny rodiče před více než čtyřiceti roky, připomínal spíš muzeum socialistického bydlení než současnost. Adélka se tak styděla před kamarády za to, jak bydlí, maminka by jí proto ráda dopřála hezký dívčí pokoj.

I Věře samotné by proměna bytu hodně prospěla. Smrt rodičů, kteří zemřeli necelý rok po sobě, i její neradostný osobní život u ní vyvolává stále deprese, které občas neřeší adekvátním způsobem. A právě tomu chtěla zabránit její sestřenice Jana.

Teď přišla šance na změnu: proměnu bytu si vzali na starost architekt Marek Povolný a designérka Andrea Hylmarová.

Byt, kde se zastavil čas

V bytě bydlela Věra už jako dítě, vrátila se sem teprve nedávno pomoci rodičům. Jejich smrt a smutný průběh jejich umírání Věru silně zasáhl, ztratila své nejbližší a má pocit, že už jí nikdo nepomůže.

Byt vypadá prakticky stejně, jako když se do něj před víc než čtyřiceti lety rodiče nastěhovali. Jsou tam ještě staré tapety, umakartové jádro, stará kuchyň i původní nábytek.

Potřeba je hlavně nový dětský pokoj. Adélce je už jedenáct let a potřebovala by prostor, kde by se mohla v klidu připravovat do školy. Věra spí s dcerou na rozkládací posteli, na které spala ještě ona sama, když byla malá.

Postel v druhém pokoji je téměř nová, ale Věra není schopná ji používat, koupila ji totiž pro maminku, která na ní trávila poslední týdny svého života.

Věra s Adélkou by si přály také novou koupelnu. Celý byt je vlastně jedno velké retro. Byt nikdy neprošel rekonstrukcí, a to ani během života rodičů. Na kobercích, tapetách a hlavně na umakartovém jádru je hodně vidět „zub času“.

Boj s časem a hlavně se sousedy

„Proměna patřila k těm nejnáročnějším, do kterých jsme se pustili. Od začátku nám bylo jasné, že tady je jediným řešením radikální řez, tedy začít zcela znovu a jít do kompletní rekonstrukce. Spíš jsme hledali způsob, jak to uskutečnit během pouhých pěti dnů,“ vzpomínají na začátky proměny designéři Andrea Hylmarová a Marek Povolný.

Koupelna po proměně

Byt trpěl všemi neduhy panelových domů, od staré elektroinstalace až po umakartové jádro. Dokonce i nábytek byl zcela původní, což na druhou stranu mělo své kouzlo.

Designéři nechali v původním stavu pouze malý pokoj, kde trávila poslední týdny svého života maminka. Šlo o čas, ale také o to, aby se Věra dokázala vypořádat s minulosti a začala definitivně nový život...

Největším problémem rekonstrukce se nakonec stali nepřející sousedé. „Takto rozsáhlá rekonstrukce s sebou nese samozřejmě spoustu hluku a prachu, na druhou stranu míra nepřejícnosti a obstrukcí ze strany některých obyvatel domu byla pro nás naprosto nevídaná. Brala nám radost z práce a připravovala nás o cenné hodiny, což nakonec vyústilo až v prodloužení doby proměny o celý jeden den, což je v tomto pořadu naprosto ojedinělé,“ popisují designéři.

Ano, rekonstrukce nebývají pro sousedy příjemné, ale zde se nebouraly příčky, podlaha se pouze lepila, koupelnové umakartové jádro zmizelo během jednoho dopoledne. Zatímco běžně rekonstrukce bytů v paneláku trvají čtyři až dvanáct týdnů, zde šlo o pět dní. Přesto práce musely končit v 18 hodin večer (přitom stanovy družstev či SVJ určují konec prací při rekonstrukcích zpravidla na 19 hodin).

Když si uvědomíme, že tato televizní show pomáhá lidem, kteří jsou na tom finančně velmi špatně a sami by na proměnu nedosáhli, nelze se nevyhnout pořekadlu o sousedovi a koze…

Z původního vybavení ponechali designéři zásuvkovou komodu a knihovničku. Dnes jde o velmi oblíbené retro kousky.

„O stylu jsme měli od počátku jasno. Chtěli jsme vytvořit moderní interiér s prvky retra. Velmi se nám líbila původní dýhovaná bytová stěna, kterou jsme nakonec využili jako jeden ze stěžejních prvků. Ve stejném dekoru přírodního dubu jsme vybrali dveře a zbytek interiéru nechali v jednoduché, převážně černobílé kombinaci,“ popisují designéři.

V dětském pokoji použili pro ozvláštnění tapetu s výrazným geometrickým vzorem a také jemně pudrově růžovou barvu na textilní dekorace.

„Dispozičně jsme měnili pouze prostor mezi kuchyní a chodbou. Původní dveře jsme zastavěli a využili jako úložný prostor pro pračku se sušičkou, čímž se nám uvolnil kýžený prostor v koupelně,“ dodává Marek Povolný.

Nová chodba a předsíň s nově vybudovaným hygienickým zázemím nemá s původním podobou nic společného.