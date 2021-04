Jak se staví sen pro rodinu v bytě, kde je nutné kašlat na normy

Manželé vlastními silami zrekonstruovali před několika lety byt v paneláku po rodičích. Zvládli vymalovat, vyměnit dveře a podlahy, na víc ale už nezbyly peníze. Není divu, Vláďa je učitel matematiky a tělocviku, Tereza, vystudovaná ekoložka, je na mateřské. Jejich jediným přáním je pokoj pro malou Viktorku, která s nimi zatím spí v ložnici.

Úzký pokoj má rozměry 1,75×4 m, což neodpovídá dnešním normám, které vyžadují plochu minimálně 8 m2. Mladé rodině slouží jako skladiště, případně pro přespání babičky.

Pokoj s plochou 1,75×4 m, tedy pouhých sedm metrů čtverečních, ani neodpovídá současným normám, ty vyžadují minimální plochu obytné místnosti o metr více. Jenže panelák je už postaršího data, byť zvenčí díky revitalizaci vypadá nově.

Pokojík zatím nahrazuje komoru a sklad, občas v něm přespí babička, když přijede hlídat nebo na návštěvu.

Designérům Zuzaně Schubertové a Viktoru Cikošovi připadalo přání manželů nereálné, tedy s ohledem na narození dalšího potomka. Co pak? Za pár let by rodiče řešili problém, jak do pidi pokoje umístit dvě děti, a museli by začít znova. A tak všechno bylo jinak.

Rodiče se musí uskrovnit

Nápad s výměnou pokojů sice rodiče zaskočil, ale nápad designérů akceptovali. Rodiče se do ložnice chodí jen vyspat, ale Viktorka potřebuje na hraní víc prostoru. Zatím její hračky mají místo v obývacím pokoji a tam také tráví veškerý čas.

Manželé mají rádi minimalistický a skandinávský styl. Zachovat si přáli dveře, jejichž prosklení zdobí motiv pampelišky, a také podlahu v ložnici a skříň, která zde zbyla. Váží si totiž věcí, ve zbytečném vyhazování jim brání i jejich „zelené“ přesvědčení.

A jak se na proměnu dívají designéři Zuzana Schubertová a Viktor Cikoš? „S takto úzkou místností určenou k bydlení jsme se snad ještě nesetkali. Museli jsme Vláďu a Terku přesvědčit, aby do té úzké místnosti šli oni, a stávající ložnici bychom proměnili v dětský pokoj pro dvě děti. Děti přece jen potřebují víc světla, prostoru pro hraní, časem pro školu.“

Designéři respektovali, že Tereza a Vláďa jsou hodně spjati s přírodou, žijí ekologicky, přemýšlejí nad nezávadností materiálů a mají rádi takový útulný, přírodní styl.

„To je nám s Viktorem velmi blízké. A tak jsme budoucí ložnici, která začala vznikat v úzké místnosti, pojali originálně. Po celé šíři 1,75 m vznikla pódiová postel z masivu, která opticky hezky místnost rozšířila. Předěl mezi postelí a zbytkem místnosti jsme vyřešili svěží zelenošedou výmalbou, kterou jsme použili i na strop, aby opticky vzniklo takové lůžko s nebesy. Přední stranu postele jsme kolem dokola ukončili trámky,“ popisuje Zuzana Schubertová.

Za hlavami vznikl manželům odkládací prostor pro knihy a noční lampičky. Aby manžele nebudilo ranní slunce a místnost se v létě nepřehřívala, jeden z partnerů televizní show věnoval venkovní rolety do celého bytu. Rolety Somfy nepotřebují ani připojení na elektrický proud, stačí baterie a dálkový ovladač.

Že je pokoj pro spaní dvou lidí nevhodný a norma žádá 12 m2? To je pravda, jenže byt prostě není nafukovací, a tak manželům nezbude nic jiného, než spát při otevřených dveřích do předsíně a pootevřeném okně… Pro své děti to však udělají rádi.

Okna na východ lze po proměně v případě potřeby zakrýt předokenními rolety.

Dětský pokoj vyřešili designéři jako „omalovánkový“, Viktorka totiž ráda maluje (a to všude, na stěny i na dveře, i když už ví, že se to nemá, k tomu se sama i přiznala, na dvouleté dítě již dobře mluví).

Proto dostala „tabuli“ na zeď, ale také polštáře a závěsy, které jsou zatím jen černobílé, jsou však určené k „vymalování“ pomocí speciálních textilních fixů.

Palandová postel také není podle předpisů. „Kvůli nebezpečí pádu jsou v Evropské unii schválena patrová lůžka pro děti od sedmi let, v České republice zatím od šesti,“ upozorňuje Helena Prokopová, odbornice na ergonomii a soudní znalec v oboru nábytku.

Jenže život nelze plánovat jen podle norem. Zatím může spát Viktorka dole a případné obavy z pádu lze vyřešit jednoduše: demontovat žebřík k hornímu lůžku.

