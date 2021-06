Jesle, kde rodiče kontrolují děti a naopak, mají i mávací okénko

Loučení v jeslích těžce nesou i rodiče. Když budou máma s tátou vystresovaní, děti o ně mají zbytečnou starost. Architekti proto přidali mávací okénka, kde se dá z náručí tety ještě jednou rozloučit a propouštění maminky je kapku jednodušší.

„Kotrola“ do ložnice

„Navíc lze okénky snadno nahlížet do ložničky i herničky, aby se rodiče mohli ještě dlouho ujišťovat, že jejich poklady nestrádají,“ popisují autoři projektu ze studia No Architects.

Ti mysleli i na babičky a dědečky, kteří se už nemohou tak snadno ohýbat, pro ně připravili schůdky, na nichž se děti snáze oblékají. Pro „povyražení“ tatínků je v šatně připravený také vysoký přebalovací pult.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Veřejný interiér II. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Pohodlí i pro personál

„Když se zefektivní a zkrátí provozní činnosti, zbude tetám víc času na děti. Proto je všechno pěkně po ruce za jedinou stěnou plnou malých dveří. Takto mohou caparti hezky kontrolovat, že se tety nikde nezašívají, ale mají jejich plnou pozornost,“ prozrazují svou „fintu“ architekti.

Ti si také nemohli nevšimnout, že jsou dnes v módě výhradně otevřené kuchyně. A děti se navíc na přípravě pokrmů rády podílejí. A protože stolování je kolektivní zážitek, posadili architekti děti tetám přímo pod nos, rovnou do linky. To jim maminka doma dopřát nemůže.

A protože mnohé děcko si rádo „zobne“ uprostřed hry i mimo režim svačinek, mají k dispozici nízký záhyb kuchyňky, kde si může kdykoliv vzít to, co právě potřebuje.

Děti v jeslích také neuznávají žádné konvence. Pokud už musejí používat toaletu, tak pouze unisex. Spěchají zpět ke hrám, proto vyžadují, aby na ně teta snadno viděla okénkem, připravena vystartovat, kdykoli by bylo třeba pomoci s kusem neposlušného oděvu nebo mytím rukou.

Zatímco některé dítě preferuje divoké performance na žlutých žíněnkách, jiné rádo vyrábí a maluje, jednou vestoje, podruhé vsedě a potřetí na bobku. A taky rádo zapojuje ostatní kamarády, kteří jsou každý jinak starý a veliký. Proto zde najdete tři výšky stolů a židliček, navíc je lze různě kombinovat.

Ti stateční mohou vstoupit i do modré jeskyně...

Malé děti jsou však především „sportovci a turisté“, takže pro ně architekti připravili divokou herní krajinu, po které mohou vystoupat až do červeného skalního hnízda, nebo zajít na průzkum modré jeskyně.

Pro jejich intelektuální potřeby poslouží řada malých motorických hlavolamů poschovávaných po jesličkách. A nakonec si i přes svou vitalitu rády zdřímnou, k čemuž jim poslouží privátní ložnice, kde se ovšem k nelibosti tet dá také notně řádit.