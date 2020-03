Jak se staví sen pro otce a syna, kterému hrozí invalidní vozík

Václav se synem Vašíkem zůstali sami, maminka od nich před čtyřmi lety odešla. A aby špatných zpráv nebylo málo, po běžné lékařské prohlídce v synových pěti letech přišla krutá diagnóza: Vašík trpí nevyléčitelnou genetickou vadou, svalovou dystrofií, navíc byla odhalena i částečná mentální retardace, takže nikdy nebude ani dobře mluvit.

Koupelna s nevyhovující nízkou vaničkou

Ačkoli s ním tatínek každý den cvičí podle pokynů lékařů a jezdí s ním na pravidelné rehabilitace, začínají se u něho už objevovat drobné problémy s chůzí. Tatínek ví, že budou potřebovat bezbariérový byt, jenže na úpravy 2+kk, kde bydlí v nájmu, peníze nemá.

Přišel o práci a v Mostě nemá šanci, navíc Vašík potřebuje péči 24 hodin denně. Výživné od matky ve výši tisíc korun, které dostává, nic neřeší. Sociální příspěvek stačí sotva na jídlo a nájem. A protože bydlí v pronajatém družstevním bytě, nemají nárok na příspěvek na bydlení.

Nemluvě o tom, že z půjčky 14 tisíc korun, kterou si vzal Václav na cesty za specialisty do Prahy a léky pro syna před dvěma lety, narostl dluh už na víc než 40 tisíc, nezvládá ji totiž splácet. Pokoušel se získat peníze i účastí v soutěži Prostřeno, jenže nevyhrál.

Designérka Martina Pištěláková a architekt Jan Bek se tak v posledním díle už 19. série pořadu televize Prima Jak se staví sen – extra dostali do hodně zapeklité situace. Řešení našla až moderátorka pořadu, Iva Kubelková.

V Mostě, kde Václavové bydlí, má známou, která se věnuje realitám. A ta nabídla nešťastné dvojici řešení: pronájem ve stejně velkém panelákovém bytě 2+kk, ovšem v osobním vlastnictví. Zde lze totiž žádat o příspěvek na bydlení, což by jim hodně usnadnilo život. Nežádala od Václava kauci ani tři nájmy dopředu jako jiní.

Prima zařídila i pomoc poradce z Nadačního fondu proti dluhové pasti, který Václavovi poradil, jak zvládat splácení. Upozornil ho i na to, že výživné ve výši tisíc korun od maminky Vašíka je pro nemocné dítě naprosto neodpovídající. A pokud by se mu něco stalo, dluhy přejdou na syna... Rodina Vaškovi pomoci nemůže, jeho maminka zemřela, když mu bylo 13 let.

Bezbariérový byt pro Vašíka

Václav si hlavně přeje mít byt bezbariérový, aby se v něm mohl Vašík případně pohybovat i na vozíku. „U této proměny jsme od začátku věděli, že budeme chtít pracovat se stylem interiéru vhodným pro panelákové byty. Věděli jsme také, že nebude lehké vymyslet dispozici kuchyně tak, abychom ji co nejvíc rozšířili a do bytu dostali mimo jiné jídelní stůl, u kterého by se oba pohodlně najedli,“ popisují designérka Martina Pištěláková a architekt Jan Bek.

Designéři umístili do kuchyňského koutu i pračku a sušičku, aby zůstalo dostatek místa v koupelně.

Nakonec vymysleli atypické řešení kuchyňské linky, do kterého se jim podařilo dostat dokonce i pračku a sušičku, myčku, troubu a zmíněný jídelní stůl.

„Díky pračce a sušičce v kuchyni jsme nemuseli až tak bojovat s místem v koupelně. Zásadním problémem však byl stavební plán, jak vymyslet celou rekonstrukci v tak krátkém čase. Rozhodovali jsme se, jestli budeme původní jádro demontovat jen částečně, nebo to vezmeme takzvaně z gruntu. Vyhrála druhá varianta,“ dodávají autoři proměny.

Zvolili moderní styl, vhodný do bytu v panelovém domě, s použitím kontrastních barev černé a bílé, doplněné šedou a přírodními prvky dubového dřeva.

Návrh kuchyňské linky ve dvou barvách jasně vymezil, kde je prostor kuchyňského koutu a kde UŽ začíná obývací pokoj. Protože původní byt byl plný fotografií syna, chtěli designéři fotografie přenést originálnějším způsobem i do nového interiéru. Z toho vznikl nápad lanové stěny za pohovkou.

Ve Vašíkově pokoji je záměrně minimum nábytku.

Pokoj pro Vašíka chtěli designéři vytvořit tak, aby byl pro něj určitým způsobem co nejvíc nadčasový. „Zároveň jsme mu chtěli dát ‚rozhled na svět okolo‘. S vlastnoručně malovanou kresbou od malířky se nám to snad povedlo. Koupelnu jsme se snažili řešit co nejvíc prostorně, jak to jen šlo s ohledem na budoucí obtíže malého Vašíka. Kvůli malému prostoru jsme použili na podlahu i stěny jednotný obklad, abychom stěny nijak nevymezovali, ale naopak celou místnost pohledově uklidnili,“ dodávají na závěr Pištěláková a Bek.

Náklady na proměnu Stavební a ostatní práce: 293 824 Kč Kuchyňská sestava: 48 765 Kč Spotřebiče: 75 829 Kč Podlaha: 50 000 Kč Dveře, zárubně a kování: 41 672 Kč Sedačka: 49 117 Kč Koupelna: 133 360 Kč Nábytek, dekorace a doplňky: 171 355 Kč Celkem: 863 928 Kč

Vaničku nahradil velký sprchový kout, bohužel v paneláku ji nelze zapustit do podlahy.

Statistika k aktuální sérii

Celková částka vynaložená na všechny proměny činí za aktuální sérii Jak se staví sen 5 361 297 Kč. Nejdražší proměna (864 000 Kč) se uskutečnila v posledním dílu v Mostě, kde designéři Martina s Janem udělali kompletní přestavbu bytu. Nejčastěji se z místností upravoval dětský pokoj (8x), obývací pokoj (7x) a oblíbená kuchyně (7x).

Sponzoři pořadu věnovali do proměn své produkty za 3,38 milionu Kč. Z toho nejvíc Fatra a V-podlahy (podlahy) – 578 000 Kč, dále Gorenje (spotřebiče) – 415 179 Kč, Oresi (kuchyně) – 398 143 Kč, Sepos (dveře) – 360 774 Kč a JECH (sedačky) – 336 217 Kč a následují další důležití partneři pořadu: Bonami, Korado, Eglo, Schneider, koupelny Elements, Mercedes, Knauf, Wüstenrot či Interyss.