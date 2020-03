Jak se staví sen: syn bude spát v autě, táta má křeslo po babičce

Tragický příběh Tomáše a jeho ženy Renaty znají čtenáři iDNES.cz už z článku z minulého roku – pouhý měsíc po stanovení diagnózy mladá žena zemřela. Její muž, policista Tomáš, zůstal s ročním Oliverem sám. Je tak na rodičovské dovolené. Bydlí v pronajatém pražském bytě.

Původní kuchyň je vlastně jen kuchyňský kout bez okna.

Dodnes si říká, zda neměl na lékaře víc tlačit nebo najít jiné, když Renatu odmítali s tím, že jde o běžné pooperační obtíže po banální laparoskopické gynekologické operaci. Renatu si bral v nemocnici – chtěl, aby byli rodina se vším všudy. „Tomáš si šel na úřad jeden den pro oddací i úmrtní list,“ vzpomíná na tragický průběh života rodiny Tomášova maminka.

Starší domek v rodné vesnici opravuje Tomáš jen o víkendech, zatím stihl pouze vyměnit část oken. Domů se chce vrátit hlavně kvůli tomu, že zde má rodinu, na jejíž pomoc se může spolehnout. Požádal už i o přeložení. Jenže domek je opravdu starý, s nevyhovujícími rozvody. A z „mateřské“ se moc peněz na rekonstrukci neušetří.

Andrea Hylmarová a Marek Povolný, designéři z televizního pořadu Jak se staví sen – extra, se rozhodli vyřešit aspoň kuchyň, obývací pokoj a dětský pokoj pro malého Olivera, který Tomáš upřednostňoval.

Dům po babičce

V domě žila do své nedávné smrti Tomášova babička, teď tam jezdí pracovat Tomáš. Olíka, jak malému říkají, zatím hlídá Tomášova maminka.

Pokoje jsou v původním stavu, elektrické rozvody zůstaly zatím ještě v hliníku. I když se Tomášova babička o bydlení vždy velmi starala, vzhled a vybavení pokojů už dnešní době neodpovídaly.

A jak se na proměnu dívají designéři? „Tato proměna byla hrozně příjemná. Dojemný a smutný příběh dvou osamělých kluků a jejich neskutečné rodiny, kterým prostě chcete pomoci, ať to stojí, co to stojí,“ vzpomínají. A oceňují pomoc pětice bratranců, kteří se do rekonstrukce s týmem pořadu zapojili.

Pokoj pro malého Olivera umístili designéři do původní ložnice, bylo ovšem nutné zazdít původní vstup a vytvořit nový. „Chtěli jsme svěží, světlý a lehce venkovský interiér. Takový, který bude maximálně pozitivní. Výchozím materiálem proto byly dekory dubu v rustikálnější podobě, v přírodním odstínu a s výraznější kresbou,“ popisují autoři proměny.

Dekor dřeva doplnili o světle hnědou (cappuccino) na jídelním stole a kuchyňských dvířkách, zbytek už je v bílé a světle šedé. „V dětském pokoji nás inspirovalo krásné povlečení s motivem autíček, kde byla hezká kombinace okrové a modrozelené barvy. Zásadním prvkem se samozřejmě stala postel ve tvaru auta. Udělali jsme ji větší (rozměr matrace 140×200 cm), aby tam mohl v případě potřeby přespat i tatínek,“ doplňují Hylmarová a Povolný.

Pracovní stolek doplnili designéři rostoucí židličkou, která Oliverovi poslouží klidně až do puberty.

Na druhé straně místnosti vznikla příjemná nika na posezení a čtení pohádek. Z okna je výhled na kostel a hřbitov, kde odpočívá Olíkova maminka.

